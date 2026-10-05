Как сегодня бесплатно добраться до "Бишкек Арены". Названы 10 точек

Сегодня, 5 октября, в Бишкеке состоится торжественное открытие стадиона "Бишкек Арена". Для жителей и гостей столицы организуют бесплатные автобусы до стадиона и обратно, сообщили в мэрии Бишкека.

Перевозка пассажиров к "Бишкек Арене" будет осуществляться с 15:00 до 18:00. Всего предусмотрено 10 маршрутов.

Автобусы будут отправляться со следующих точек:

"Вечный огонь" (ул. Ибраимова, ул. Фрунзе);

Западный автовокзал (просп. Жибек-Жолу, ул. Кулиева);

"Киркомстром" (ул. Барпы Алыкулова, 32);

микрорайон Асанбай (ул. А. Токомбаева, 3/7);

автовокзал "Ак-Кула" (с. Кожомкул, ул. Фрунзе, 13Б/1);

микрорайон Аламедин-1 (ул. Ауэзова, 4);

жилой массив Кок-Жар (ул. Ахунбаева, ул. Достоевского);

ул. Т. Фрунзе (ул. Гагарина, 284);

ул. Абдымомунова, 220;

ул. Сухэ-Батора (магазин "Глобус").

В мэрии призвали жителей и гостей столицы воспользоваться бесплатными автобусами и по возможности заранее прибыть к точкам отправления.