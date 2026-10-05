В Кыргызстане закрыли счета свыше 220 компаний и готовят "чёрный список"

В Кыргызстане подвели промежуточные итоги масштабной работы по минимизации санкционных рисков и усилению финансового комплаенса, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР. Под председательством Специального представителя Президента КР по особым поручениям Бакыта Сыдыкова состоялось межведомственное совещание с участием представителей государственных органов, Национального банка и коммерческих структур, где главной темой стало ужесточение контроля над внешнеэкономическими операциями.

По результатам комплексной проверки порядка 40 коммерческих организаций, материалы по 16 компаниям уже переданы в судебные органы для их последующей ликвидации в порядке, установленном законодательством КР. В отношении остальных юрлиц проверочные мероприятия продолжаются, по их итогам будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Параллельно в республике завершается разработка механизма выявления лиц и компаний с повышенными санкционными рисками и формирования единого реестра - так называемого "блэклиста". Новое решение позволит усилить контроль за внешнеэкономическими операциями, контрагентами и выявлять потенциальные риски еще до проведения платежей. Соответствующий документ будет утвержден в ближайшие дни.

Свою работу по зачистке рискованных клиентов активизировал и банковский сектор. По состоянию на 2 октября 2026 года государственные банки прекратили деловые отношения с целым рядом компаний: ОАО "Элдик Банк" закрыло счета порядка 126 организаций, а ОАО "АБанк" - около 100 юридических лиц. Все эти превентивные меры направлены на защиту финансовой системы страны от вторичных ограничений и обеспечение прозрачности международной торговли Кыргызстана.