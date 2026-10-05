5 тысяч сотрудников милиции обеспечат порядок на открытии "Бишкек Арены"

Сегодня, 5 октября, на открытии нового стадиона "Бишкек Арена" общественный порядок и безопасность будут обеспечивать 5 тысяч сотрудников милиции. Об этом сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что в районе стадиона ожидаются большое количество зрителей и высокая транспортная нагрузка.

На прилегающих к "Бишкек Арене" территориях временно ограничат въезд личного автотранспорта. Проезд будет разрешен специальным шаттл-автобусам, которые доставят зрителей к месту проведения мероприятия.

В МВД рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом ограничений, выполнять указания сотрудников милиции и пользоваться предусмотренным общественным транспортом.