Мэгуми Мацумото и Атабек Садыркулов покоряют подмостки Ростова-на-Дону

Молодая талантливая кыргызско-японская пара, которую еще совсем недавно публика могла видеть на сцене Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, сейчас покоряет российского зрителя. VB.KG связался с ребятами и расспросил об их успехах, впечатлениях от работы в новом коллективе и, конечно же, планах на будущее.

Мэгуми, Атабек, расскажите, как вы попали в Ростовский государственный музыкальный театр?

Атабек: - Здесь работает подруга Мэгуми. Она показала наши записи директору балетной труппы. Ну и, видимо, мы понравились, потому что получили приглашение. Работаем здесь уже год.

Насколько работа артистов балета в Ростовском театре отличается от того, к чему вы привыкли в Бишкеке? Вам там труднее или легче? Что можете сказать об уровне подготовки российских коллег?

Атабек: - Главное отличие в том, что здесь мы работаем, если так можно выразиться, в два вызова: с 10.00 до 15.00 и с 18.00 до 21.00. Соответственно, бывает гораздо больше репетиций. Кроме классических балетов в репертуаре есть мюзиклы, и мы тоже в них заняты. Раз в год театр на два месяца выезжает на гастроли в Европу. Учитывая все эти факторы, можно говорить и о более высоком уровне подготовки артистов.

А условия работы?

Атабек: - О, условия здесь очень хорошие. Нам, например, предоставили жилье всего в пяти минутах ходьбы от театра. Каждый месяц выдают новую балетную обувь. За то время, что мы здесь находимся, я станцевал много новых партий: Ромео в "Ромео и Джульетте", принца в "Щелкунчике", принца в "Белоснежке и семи гномах", Леля в "Снегурочке", Эспада в "Дон Кихоте".

Мэгуми, а ваши успехи?

- Мне, к сожалению, мало дают танцевать. В России любят высоких балерин. Я же ростом не могу похвастаться. Станцевала Па-де-труа в "Лебедином озере", выхожу на сцену в "Снегурочке".

Ребята, а сам Ростов-на-Дону вам понравился? Театр, в котором вы работаете, красивый?

Атабек: - Город, конечно, красивый. Мы живем в центре. Рядом набережная. Нам там очень нравится гулять. А театр, если честно, больше похож на филармонию. Театр в Бишкеке намного красивее.

Мэгуми: - Если честно, постоянно жить или работать в России я не хочу. У меня уже был такой опыт. Я пять лет училась в Пермском государственном хореографическом училище, и мне там было очень тяжело. Наверное, впечатления еще свежи. И вообще люди здесь какие-то злые. Или просто к тем, кто не славянской внешности так относятся… я не знаю. Не все, конечно, но тем не менее. А вот в Бишкеке я себя комфортно чувствовала, за свою принимали.

Скучаете, наверное, по Кыргызстану?! Чего в России больше всего не хватает?

Атабек: - Я вообще по всему скучаю. Всегда, даже когда всего на месяц уезжаю, скучаю страшно. По семье, родным, друзьям, по городу. По еде, конечно же. Мне даже иногда снятся манты и бешбармак. Особенно сейчас на карантине тоска по дому остро ощущается. Когда были в работе, вроде и времени на это не оставалось.

Мэгуми: - У нас есть домашний питомец – йоркширский терьер Чакки. Мы его в Бишкеке оставили. По нему тоже очень сильно скучаем. Когда с родителями Атабека общаемся по Скайпу, он всегда прибегает и слушает, кто звонит.

Сейчас весь мир на карантине. Ваш театр тоже. Что делаете, чтобы не выйти из формы?!

Атабек: - Да, уже месяц сидим дома. Мэгуми создала канал на YouTube. Называется Ata and Megu. Снимаем видео, монтируем, закидываем туда. Рассказываем буквально обо всем: как в магазин ходим, как и что готовим, как занимаемся. Форму, естественно, стараемся поддерживать. Но, мне кажется, все равно мы из нее вышли. В домашних условиях заниматься тяжело: места мало, пол другой, держаться не за что...

Уже думали о том, чем будете заниматься дальше? Когда закончится ваш контракт, вернетесь в Бишкек, или хотите попробовать силы еще где-нибудь?

Атабек: - Моя мечта – поехать в Америку. Два раза уже приглашали туда, но я отказывался, потому что меня приглашали, а Мэгуми нет. А я хотел, чтобы мы обязательно вместе поехали. Сейчас в третий раз пригласили. Согласился, но боюсь, что теперь уже из-за коронавируса не получится. Остается надеяться, что карантин закончится, и мечта моя, наконец, сбудется. А вообще очень хочется домой. Летом планируем в Бишкеке сыграть свадьбу. Откладываем деньги с зарплаты.

И каким вы видите это знаменательное событие?

Атабек: - Хотим, чтобы она была не так у всех. На открытом воздухе, с живым оркестром, все в бирюзовых тонах. Придумали дресс-код. Хотим, чтобы все оделись, как на пляжную вечеринку. Уже начали ставить свадебный танец жениха и невесты. Приедут родители Мэгуми. Надо будет поискать хорошего переводчика, чтоб они чувствовали себя комфортно. Я думаю, будет весело. Ждем много гостей из Казахстана и России. А после свадьбы отправимся в свадебное путешествие. Мечтаем о Мальдивах и Гавайях.

Атабек, Мэгуми, какой опыт вы приобрели за этот год? Не жалеете о том, что согласились на эту работу?

Атабек: - Нет, конечно, не жалеем. Поработали с новыми педагогами, коллегами-артистами. Знакомства, свежие впечатления – это всегда прекрасно!