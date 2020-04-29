Когда в Кыргызстане начнут работать школы и детские сады

Школы, детские сады и другие образовательные учреждения в Кыргызстане начнут работать не раньше июня. Об этом на брифинге 29 апреля заявил вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев.

Он отметил, что все будет зависеть от снижения заболеваемости и стабильности эпидемиологической ситуации.

"Те учреждения, которые не включены в список по возобновлению деятельности, заработают после того, как будкт сняты режимы ЧС и ЧП. Если к 1 июня эпидемиологическая ситуация нормализуется, то школы и детские сады заработают. Если нет, то они могут быть закрыты даже до июля", - отметил Асрандиев.