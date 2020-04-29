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Когда в Кыргызстане начнут работать школы и детские сады

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- Оксана Гут
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Школы, детские сады и другие образовательные учреждения в Кыргызстане начнут работать не раньше июня. Об этом на брифинге 29 апреля заявил вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев.

Он отметил, что все будет зависеть от снижения заболеваемости и стабильности эпидемиологической ситуации.

"Те учреждения, которые не включены в список по возобновлению деятельности, заработают после того, как будкт сняты режимы ЧС и ЧП. Если к 1 июня эпидемиологическая ситуация нормализуется, то школы и детские сады заработают. Если нет, то они могут быть закрыты даже до июля", - отметил Асрандиев.


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URL: https://www.vb.kg/387665
Теги:
детский сад, правительство, школа, Кыргызстан, карантин
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