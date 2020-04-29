Как правительство будет помогать бизнесу? Пояснения Эркина Асрандиева

Сегодня, 29 апреля, вице-премьер-министр по экономическому блоку Эркин Асрандиев на пресс-конференции пояснил, как правительство будет помогать малому бизнесу.

По его словам, предпринимателям будет предоставлено льготное финансирование.

- Будет компонент микрокредитования, беззалогового кредитования. Учитываем, что определенная сумма будет направлена в регионы, а также в приоритетные отрасли экономики: агросектор, перерабатывающая промышленность, производство средств защиты и антисептиков. Но работа по приоритету секторов продолжается, - отметил он.

Также он рассказал, какие предложения бизнеса правительство учло при разработке антикризисного плана.

- В первом антикризисном плане мы учли около 60 процентов предложений. Некоторые предложения у нас с бизнесом совпали. Это отсрочки по налоговым отчетам, перенос сроков автоматизации по налогам. Во втором антикризисном плане тоже поступило много предложений, в частности, льготное финансирование, - добавил он.