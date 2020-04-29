Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Как правительство будет помогать бизнесу? Пояснения Эркина Асрандиева

114  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 29 апреля, вице-премьер-министр по экономическому блоку Эркин Асрандиев на пресс-конференции пояснил, как правительство будет помогать малому бизнесу.

По его словам, предпринимателям будет предоставлено льготное финансирование.

- Будет компонент микрокредитования, беззалогового кредитования. Учитываем, что определенная сумма будет направлена в регионы, а также в приоритетные отрасли экономики: агросектор, перерабатывающая промышленность, производство средств защиты и антисептиков. Но работа по приоритету секторов продолжается, - отметил он.

Также он рассказал, какие предложения бизнеса правительство учло при разработке антикризисного плана.

- В первом антикризисном плане мы учли около 60 процентов предложений. Некоторые предложения у нас с бизнесом совпали. Это отсрочки по налоговым отчетам, перенос сроков автоматизации по налогам. Во втором антикризисном плане тоже поступило много предложений, в частности, льготное финансирование, - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387667
Теги:
бизнес, правительство, Кыргызстан, Помощь, Эркин Асрандиев, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  