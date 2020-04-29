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Когда запустят больницу кыргызско-турецкой дружбы? Ответ вице-премьера

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- Екатерина Улитина
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Кыргызско-турецкая больница в Бишкеке готова принимать пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

- Я лично посмотрела больницу кыргызско-турецкой дружбы. Мы посетили ее вместе с министром здравоохранения. По мере прибытия пациентов и заполнения всех имеющихся обсервационных мест, туда тоже будут направлены пациенты, - сказала Аида Исмаилова.

В больнице имеется 22 обсервационных мест.

В 2016 году мэрия Бишкека, Министерство здравоохранения КР и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации подписали проектное соглашение о строительстве больницы. Строительство было завершено осенью 2018 года. Однако, пока больница не работает и не приняла ни одного пациента.


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URL: https://www.vb.kg/387670
Теги:
здравоохранение, правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, больница, коронавирус
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