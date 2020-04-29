Когда запустят больницу кыргызско-турецкой дружбы? Ответ вице-премьера

Кыргызско-турецкая больница в Бишкеке готова принимать пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

- Я лично посмотрела больницу кыргызско-турецкой дружбы. Мы посетили ее вместе с министром здравоохранения. По мере прибытия пациентов и заполнения всех имеющихся обсервационных мест, туда тоже будут направлены пациенты, - сказала Аида Исмаилова.

В больнице имеется 22 обсервационных мест.

В 2016 году мэрия Бишкека, Министерство здравоохранения КР и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации подписали проектное соглашение о строительстве больницы. Строительство было завершено осенью 2018 года. Однако, пока больница не работает и не приняла ни одного пациента.