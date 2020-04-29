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Профессор Горячева: сегодня Бишкеку – 1500 лет, а не мизерные 142 года!

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- Александр Тузов
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И в условиях коронавирусного чрезвычайного положения Бишкек сегодня отмечает День города, с подачи мэрии горожане поздравляют друг друга и по телефону, и по Интернету. Идея правильная, горожанам не помешает побольше позитива именно сейчас – мы все устали от карантина с самоизоляцией. Но вот с возрастом нашей столицы – сколько можно самих себя обманывать?

Про Бишкек Баатыра забыли! И про древний Джуль тоже

- Желаем, чтобы каждый горожанин был по-настоящему счастлив, жил в достатке, благополучии и был здоров. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах любимого города. Ведь город - это мы, люди, живущие в нем, - призывает мэрия. Но!..

…Но зачем толковать о том, что якобы-дескать-мол именно сегодня Бишкеку стукнуло 142 годика? Неправда это.

Главный бишкекский историк и краевед ветеран-геолог Владимир Петров (главный краевед – потому что выпустил в свет больше всех книг и статей по истории нашей столицы) справедливо возмущается:

Этой неправильной датой - "142-летие столицы" - умаляют значимость легендарного основателя города Бишкека, монумент которому собирались установить к этому дню в центре города! Да и 1500 лет больше к лицу древнему Джулю- Пишеку-Фрунзе Бишкеку, - настаивает Петров.

А вот что сегодня же сказал VB.KG доктор исторических наук Зайнидин Курманов. На минуточку: он еще и экс-спикер Жогорку Кенеша, так что за каждое свое слово отвечает вдвойне. Так вот, по мнению Курманова его коллега по работе в КРСУ профессор Валентина Горячева своими археологическими и историческими исследованиями, особенно докторской диссертацией о раннесредневековых городах Чуйской долины, давно четко и ясно доказала: Бишкеку – 1500 лет, отсчет надо вести с основания в VI древнего города Джуль с его цитаделью на месте нынешней бишкекской Кузнечной крепости

- Замечательная русская женщина, Валентина Дмитриевна сделала для изучения раннесредневековой истории Кыргызстана больше любого кыргыза, - говорит Зайнидин Карпекович.

…И все–таки, откуда вся эта путаница? Да, 29 апреля 1878 года некоторые уездные учреждения переехали из затоплявшегося разливами реки Чу города Токмак в более перспективный Пишпек. Об этом говорится в энциклопедии "Фрунзе" 1984 года издания. Но то 29 апреля по нынешнему календарному стилю приходится на 11 мая. Это – во-первых.

Во-вторых, после выхода в свет той энциклопедии историческая наук не стояла на месте, все та же Горячева и доказала 1500-летие Джуля-Пишпека-Фрунзе-Бишкека.

Увы, быстро сменявшие друг друга председатели Фрунзенского горисполкома и бишкекские мэры обычно мало интересовались разысканиями археологов на территории нашего мегаполиса. А ведь все та же археолог Валентина Горячева лично разыскала типично ГОРОДСКОЕ раннесредневековой кладбище на месте нынешней кондитерской фабрики у пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Юсупа Абдрахманова.

Западные цитадели

"Вечерний Бишкек" и VB.KG не раз рассказывали о Кузнечной крепости на месте цитадели раннесредневекового города Джуль, о тоже раннесредневековом городе Пакап на месте нынешней Новопокровки, о существовавшем в X–XIV столетиях Тарсакенте там, где сейчас Кок–Джар. Все это - восточная часть бишкекского мегаполиса. Однако древние города были и в западной части современного Бишкека.

Увы, на западе столицы оказались в полном небрежении и запустении и окончательно разрушаются тоже грандиозные остатки еще двух древних городищ.

К сожалению, городские власти вкупе с чиновниками Минкультуры никакой заинтересованности в сохранении уникальных западно–бишкекских памятников не проявляют, впрочем, как и вообще к столичной археологии.

Полностью сохраняют актуальность слова бишкекского археолога Валерия Кольченко о том, что ученым приходится через газету привлекать общественное внимание и бить во все колокола.

Археолог Кольченко несколько лет назад рассказывал "Вечерке":

- Так называемое Ключевское, или Кызыл–Аскерское, городище на западной окраине Бишкека относится к числу крупнейших средневековых городов Чуйской долины. С конца XIX до середины XX века его руины обследовали археологи Бартольд, Иванов и Кожемяко. Они установили сложную планировку центральной части. Сравнительно небольшую цитадель окружал гораздо больший шахристан. А за пределами центра на огромной для средневекового города площади в 25 - 30 квадратных километров рассредоточивались дома–усадьбы.

Все это древнее поселение защищали три кольца стен. Внутренние, мощные и высокие окружали цитадель и шахристан. Внешняя невысокая стена охватывала даже район нынешней железнодорожной станции Бишкек–1. До наших дней сохранились только остатки внутренних стен. Ну и, конечно, руины сооружений на цитадели и на шахристане.

Вместе с археологом Валерием корреспонденты "ВБ" выезжали на самую границу Бишкека и села Новопавловка Сокулукского района. Кто захочет повторить наш маршрут, тем надо действовать по такой схеме. Требуется свернуть с проспекта Дэн Сяопина на север, в лабиринт нешироких улиц. Здешние экзотические отрезки улиц Брестской и Кустанайской поразительно схожи с известной многим Кузнечной крепостью в историческом центре Бишкека. Такой же живописный сложный холмистый рельеф, такие же кривые узкие проулки–переулки. Типичные постройки, "нахаловки", на месте древней крепости.

Вечеркинцам в тот "исторический визит в прошлое" сильно повезло. Обязательно надо вспомнить тамошнего старожила, жителя слившейся со столицей пригородной Новопавловки. Анатолий Сальников сразу же точно и подробно указал нам верное направление среди расползающихся, как змеи, улиц:

- Смотрите, во–о–он там, уже в городе, была древняя крепость. Мы мальчишками зимой здесь на санках катались. Потом ту крепость позастроили, еще и кладбище рядом сделали.

Еще несколько поворотов в лабиринте улиц и переулков, и во всей красе предстают руины древней крепости. На крутых обрывах высотой в несколько человеческих ростов легко читается многовековой культурный слой. Глиняная кладка перемежается с прожилками золы. Наконец–то цитадель найдена. Если бы не добродушный Толя–старожил, наверняка любой заблудился бы, едва ли нашел бы заезд с Брестской улицы.

Пешком в историю, или Прикоскновение к вечности

В отличие от мэрии обитатели домов на руинах древней крепости архелогией очень даже интересуются. Тоже надо еще раз поблагодарить местных жителей, супружескую пару Романа и Асыл.

Археолог Кольченко регулярно дает экспресс–пояснения, что обычно средневековая цитадель располагается в углу шахристана, а здесь, на крайнем западе Бишкека, цитадель располагалась в самом центре древнего поселения.

Рельеф местности там такой сложный, что иначе, как пешим ходом, усадьбу гостеприимного Романа посетить нельзя. Пешком в историю приходится идти в буквальном смысле, руку протянешь - прикоснешься к стене древней крепости.

Живописнее подворий и в Кузнечной крепости не найти. Окна нескольких домиков смотрят прямо на высоченный обрыв цитадели больше, чем 1000– летнего возраста.

Это корреспонденты "ВБ" видели своими глазами. А слышали вообще еще более интересное. По словам Романа, он где–то в нулевых - 2000–х годах нашел рядышком древний, но целехонький керамический сосуд вроде чайничка и все хотел его испытать в деле, устроить чаепитие. "Ох, не могу найти никак, может, куда ребятишки положили?" - переживал Роман.

Его сынишка Джоомарт сразу постарался частично компенсировать обидную потерю древнего артефакта. Быстро–быстро сбегал на крепостной холм и принес кусок древней обожженной глины - явно фрагмент громадного котла.

Кстати, Валерий Кольченко авторитетно дает разъяснения увлекающимся археологией бишкекчанам, что все находки надо сдавать в Государственный Исторический музей, когда-нибудь этот музей ведь снова откроют? Там поблагодарят за находки - стопроцентно. Может, и небольшие деньги дадут. И вообще, искать древности в крепости и в любых других местах имеют право только профессиональные ученые, да и то по специальному разрешению властных структур, "открытый лист" называется.

А насчет того, что находки случаются и на личном приусадебном участке, - так это всего лишь типичный конфликт интересов частных собственников и государства, сберегающего историческое наследие. Так же, как и то, что обрывистый край цитадели грозит обрушиться оползнем на участок.

Еще Роман рассказывал, что холм рядом с ними привлек однажды внимание столичных скульпторов, которые хотели вывезти грузовик здешней глины. Но им не разрешили, вроде бы это мэрия такой строгой оказалась. И слава Богу. Никто не имеет права древнюю цитадель на глину разбирать.

"Башня молчания" пошла на саманы

Другой замечательный памятник, удивительное монолитное сооружение в западной части Бишкека, вовсю раскапывался, но вовсе не археологами. Из древней глины на улице Шуш–Тубе в Кызыл–Аскере оказавшиеся соседями древнего памятника жители готовили кирпичи–саманы.

- Мало что осталось от нашего глиняного холма, - жаловался вечеркинцам Сергей с соседней улицы. - Последнее время быстро тот холм растаскивали. Жалко.

Уж да, жалеть теперь практически не о чем.

Археологи предполагают, что удивительное сооружение, напоминающее пирамиды индейцев майя, было делом рук зороастрийцев Чуйской долины VI, VII или VIII века. И представляет оно собой нечто вроде искусственной горы. Именно на холмах зороастрийцы старались хоронить своих единоверцев.

Ближайшие естественные горы–холмы - в десятке–другом километров от древнего супергорода с центральной цитаделью на нынешней Брестской улице. Очень далеко для той эпохи исключительно гужевого сухопутного транспорта.

И древние предшественники бишкекчан сложили частью из обожженного, частью из сырцового кирпича искусственную гору. Жженые кирпичи растащили давно, после 1920–х годов, а древние сырцовые заканчивают растаскивать в наши дни.

В отличие от цитадели на улице Брестской местные жители у "Башни молчания" никаких находок не помнят. Это косвенно подтверждает похоронное назначение башни, причем именно по сверхаскетичному зороастрийскому обряду погребения.

Так "хорошо" памятник истории и археологии охраняется, что никто об этой охране и не знает. Хотя вроде бы числится как объект республиканского значения в списках Министерства культуры.

Такая вот демонстрация реального отношения государства к исторической памяти и к историческому наследию.

***

Раннесредневековая история Бишкека складывается из суммы замечательных историй нескольких городов на Великом Шелковом караванном пути. На месте нашей современной столицы был целый оазис городов и поселений. Каждый из них - уникальное явление, память о которых разрушается нашими "цивилизованными" современниками.

Деловое предложение

Экс–депутат Жогорку Кенеша Николай Байло еще несколько лет назад заявил "Вечернему Бишкеку", что считать сохранение руин средневековых сооружений на улицах Брестской и Шуш–Тубе очень важным для истории.

По его мнению, этим надо заниматься и Минкультуры, и горкенешу с мэрией.

Сам Байло вполне искренне жалеет, что в бытность акимом Ленинского района не знал о шуш–тубенском феномене. Мол, обязательно бы занялся, постарался помочь с консервацией и охраной, невзирая на тогдашние свои тысячи хлопот.


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URL: https://www.vb.kg/387671
Теги:
Бишкекский горкенеш, Министерство культуры и туризма, мэрия, книги, Ленинский район, музей, памятник, Великий Шелковый путь, Бишкек, Жогорку Кенеш, КРСУ
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