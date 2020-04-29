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МИД КНР: Китай готов и впредь оказывать Кыргызстану посильную помощь

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- Нина Ничипорова
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27 апреля китайская медицинская экспертная группа завершила свою работу в Кыргызстане и вернулась в Китай. 28 апреля на очередной пресс-конференции в МИД КНР официальный представитель МИД г-н Гэн Шуан рассказал о работе этой группы в Кыргызстане. Об этом VB.KG сообщили в посольстве Китая в Кыргызстане.

По словам Гэн Шуана, в состав группы входили 10 специалистов из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Всю прошедшую неделю они находились на передовой борьбы с коронавирусом в городе Бишкеке. Специалисты посетили многие больницы, лаборатории, медицинские центры, проводили встречи и консультации с должностными лицами правительства КР и руководством медицинских учреждений Кыргызстана, обмениваясь мнениями и опытом со своими кыргызскими коллегами. Были организованы обучение и тренинги для более 15 тысяч сотрудников больниц и ЦСМ как непосредственно на местах, так и по интернету. Все члены группы со всей открытостью поделились с кыргызскими врачами китайским опытом по борьбе с COVID-19. Многие их рекомендации были приняты и будут применены кыргызской стороной в дальнейшей работе по профилактике и лечению COVID-19.

Как отметил Гэн Шуан, китайская медицинская экспертная группа своими действиями доказала высокий уровень китайско-кыргызских отношений всестороннего стратегического партнёрства, а также укрепила дух добрососедства и дружественных отношений между Китаем и Кыргызстаном. Правительство и народ Кыргызстана высоко оценили профессионализм и ответственность в работе китайских специалистов, отметив большой вклад китайской медицинской экспертной группы в борьбу с COVID-19 в Кыргызстане.

Гэн Шуан подчеркнул, что Китай и Кыргызстан являются дружественными соседями, соединёнными общими горами и реками. Китайская сторона готова и впредь оказывать кыргызской стороне посильную помощь в борьбе с COVID-19, а также углублять сотрудничество между двумя странами в области здравоохранения. Китайская сторона убеждена в том, что при общих усилиях и взаимной поддержке Китай и Кыргызстан непременно одержат победу над пандемией COVID-19 на благо народов обеих стран.


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URL: https://www.vb.kg/387676
Теги:
Китай, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, МИД
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