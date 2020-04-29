Умер поэт и журналист Зайырбек Ажыматов

Известный поэт и заслуженный деятель Кыргызстана Зайырбек Ажыматов скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщает издание abal.kg со ссылкой на близких родственников поэта.

Зайырбек Ажыматов известен в Кыргызстане своими патриотическими стихами. Родился 27 мая 1976 году в селе Ак-Жол Аксыйского района. В 1998 году закончил Кыргызский национальный университет им Ж. Баласагына по специальности "журналистика".

Автор таких известных стихов, как "Жалгыздык", "Мелмил", "Нолү коп жылдар", "Журоктөгү бороон" и так далее.

Трудовую деятельность начал в 1998 году в газете "Асаба". После работал в изданиях "Кыргыз Туусу", "Бишкек таймс", "Агым" и на телевидении КТРК. По сегодняшний день трудился в "Азаттыке".

У Зайырбека Ажыматова осталось четверо детей.