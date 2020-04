Дети 22 стран вместе исполнили легендарную "We are the world" (видео)

Кыргызстанцы приняли участие в международном музыкальном флешмобе "We are together" ("Мы вместе!"). Вместе с мальчишками и девчонками из других государств юные артисты исполнили хит "We are the world".

Организовала это яркое музыкальное действо эстрадная певица Гульнара Тойгонбаева – заслуженная артистка Кыргызской Республики, автор и продюсер детского творческого проекта "KGтай", в который входят телевизионный конкурс юных талантов, международный фестиваль-конкурс на Иссык-Куле, летний арт-лагерь, а также Школа талантов.

"Изначально идею подали мне родители наших ребят. Предложили, пока все находятся на карантине, сделать какой-нибудь музыкальный флешмоб. Я же подумала: А что, если устроить флешмоб международный?! Благо, что у меня есть партнеры в других странах, выходы на многих исполнителей. Мы связались. Кто-то в свою очередь порекомендовал еще талантливых ребят. На это ушло всего несколько дней. В итоге в нашем проекте приняли участие 45 детей из 22 государств. Должна была быть еще девочка из Великобритании. Но, в тот момент, когда мы к ней обратились, в Англии был самый разгар эпидемии COVID-19. Видимо, все это ощущалось очень остро и юная певица не нашла в себе моральных сил, чтобы петь", - рассказала VB.KG Гульнара Тойгонбаева.

Для своих юных подопечных Гульнара Тойгонбаева выбрала хит "We are the world" – "Мы – это мир", написанную Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи. В 1985 году ее исполнили и записали 45 американских исполнителей. Сингл призывал тогда всех объединиться для помощи голодающим Африки.

"Первым делом, я поинтересовалась авторскими правами на это произведение. Выяснилось, что его создатели дают возможность исполнять песню всем, кто пожелает. И за это им надо сказать отдельно спасибо! Наш флешмоб стартовал спонтанно, в конце марта, в самом начале активной фазы карантина во многих странах мира из-за "разгула" коронавируса. В это время все мы оказались вынуждены находиться дома, дистанцироваться друг от друга! И наш вариант известной песни звучит, как манифест – пусть мы далеки и изолированы друг от друга, но все же в унисон звучат наши голоса. Наши сердца открыты для мира! Мы - части целого! Мы едины!", - пояснила Гульнара Тойгонбаева.

Во флешмобе принял участие звездный состав исполнителей. Среди ребят есть участники проектов "Голос. Дети" (Россия), "Голос. Дети" (Украина), фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске, фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, международного фестиваля-конкурса русской культуры "Истоки" в Москве, проекта "KGтай". Четырнадцать участников из Кыргызстана, дети из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Украины, Латвии, Болгарии, Польши, Германии, Италии, Франции, Испании, Турции, США, Кубы, Канады, Израиля и Мальты пели каждый у себя дома. Видео снимали на телефоны, отправляли Гульнаре Тойгонбаевой в Бишкек. Затем с этим материалом в студии "Videoman" работал Нурдин Сыдыгалиев. На реализацию проекта ушел месяц. Клип создавался в экстремальных условиях, но результат превзошел все ожидания.