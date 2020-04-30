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Пособия и пенсии выплатят вовремя, но в июне возможны проблемы – Премьер

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- Екатерина Улитина
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Пенсии и пособия за апрель и май будут выплачены вовремя. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 30 апреля, сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, уже решен вопрос выплаты заработных плат.

- В этом и в следующем месяце мы выплатим в положенный срок все суммы, но с выплатами за июне могут возникнуть сложности, - сказал глава правительства.

Он также отметил, что в апреле из-за введенного карантина бюджет не досчитается примерно 5 млрд сомов. Правительство привлекает заимствования внешних доноров для поддержки бюджета. В ближайшее время будет представлен новый бюджет на 2020 с учетом экономического кризиса.

Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал представить в мае антикризисный план для экономики Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/387712
Теги:
бюджет, зарплата, пенсии, пособия, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, карантин
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