"Сами захотели". ГП считает, что граждан не принуждали извиняться за фейки

В Генпрокуратуре убеждены, что граждане сами хотят извиниться за распространение недостоверной информации. Об этом говорится в ответе надзорного органа за запрос депутата ЖК Дастана Бекешева. Фотокопию документа парламентарий выложил в Twitter.

"Оказывается, граждане сами просятся извиниться", - прокомментировал парламентарий ответ Генпрокуратуры.

В документе ГП говорится, что проверка не подтвердила фактов принуждения со стороны сотрудников ГКНБ граждан и врачей к публичному извинению.

"Авторы роликов приносили извинения добровольно, законодательством КР это не запрещается", - отмечено в ответе на запрос Бекешева.

С момента появления первых данных о коронавирусе в Кыргызстане участились случаи распространения дезинформации и слухов в социальных сетях и мессенджерах. ГКНБ находил распространителей слухов и рассылал в редакции СМИ видеороликами с извинениями раскаявшихся граждан.