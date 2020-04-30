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"Сами захотели". ГП считает, что граждан не принуждали извиняться за фейки

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- Александра Василькова
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В Генпрокуратуре убеждены, что граждане сами хотят извиниться за распространение недостоверной информации. Об этом говорится в ответе надзорного органа за запрос депутата ЖК Дастана Бекешева. Фотокопию документа парламентарий выложил в Twitter.

"Оказывается, граждане сами просятся извиниться", - прокомментировал парламентарий ответ Генпрокуратуры.

В документе ГП говорится, что проверка не подтвердила фактов принуждения со стороны сотрудников ГКНБ граждан и врачей к публичному извинению.

"Авторы роликов приносили извинения добровольно, законодательством КР это не запрещается", - отмечено в ответе на запрос Бекешева.

С момента появления первых данных о коронавирусе в Кыргызстане участились случаи распространения дезинформации и слухов в социальных сетях и мессенджерах. ГКНБ находил распространителей слухов и рассылал в редакции СМИ видеороликами с извинениями раскаявшихся граждан.


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URL: https://www.vb.kg/387715
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, Дастан Бекешев, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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