Обязательно болеть коронавирусом, чтобы получить лечение? – депутат

Пациенты с гепатитом C и B не могут получить лекарства из-за возникших проблем с поставками. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат ЖК Евгения Строкова.

- Гепатит B и C излечим, но пациентам нужны лекарства. Сейчас проблема с поставками. Люди после пересадки печени постоянно должны пить препараты, но их нет. Нельзя им просто сказать, как им уже ответили, что лекарств нет. Они тоже наши граждане и их жизнь одинаково. Неужели, чтобы тебя начали лечить нужно, заболеть обязательно коронавирусом? – задается вопросом Строкова.

Кроме того, она добавила, что ей стало известно, что медики, которых отправили из Бишкека в Ош лечить пациентов с коронавирусом вынуждены за свой счет на такси возвращаться домой.

- С такой помпой их провожали, говорили, что на них смотрит вся страна. А теперь дали талончик, ждать зарплату и самостоятельно добираться домой, - отметила Евгения Строкова.