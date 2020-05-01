Глава правительства РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Временно исполняющим обязанности главы кабмина заболевший COVID-19 Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ. Об этом сообщает россйийское издание РБК.

Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, передает телеканал "Россия-24".

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал Мишустин, обращаясь по видеосвязи к Путину.

Премьер-министр заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а временно исполняющим обязанности главы кабмина предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ.

"То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым", - сказал Путин, поблагодарив Мишустина за его работу. Президент также пообещал, что продолжит советоваться с Мишустиным при принятии решений по ранее обсуждавшимся с ним вопросам.

"Без вашего мнения, без вашего участия окончательные решения не будут приниматься", - сказал Путин, пожелав Мишустину скорейшего выздоровления и попросив его звонить из больницы.

В свою очередь Мишустин обратился к россиянам с просьбой максимально ответственно отнестись к своему здоровью во время майских праздников.

27 марта о своем заражении COVID-19 сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Поначалу он продолжал исполнять свои обязанности из дома, однако затем обязанности главы правительства были переданы главе МИД Британии Доминику Раабу. В начале апреля Джонсона госпитализировали, а через несколько дней в связи с ухудшением состояния перевели в отделение интенсивной терапии. Но уже через три дня Джонсона вновь перевели в обычную палату. 12 апреля главу правительства выписали из больницы. В конце месяца он вернулся к работе в своем офисе.