Президент поздравил кыргызстанцев с 1 Мая

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 Мая - Праздником труда.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Первомайским праздником - Днем труда!

Мы являемся обществом, все успехи и достижения которого состоялись благодаря неустанному труду.

Развитие нашей страны, настоящее и будущее государства зависит не только от природных ресурсов и полезных ископаемых, но и от созидательного труда людей.

Развитие человеческих ресурсов и прославление человека труда в нашей стране остаются важным направлением государственной политики.

Нынешняя ситуация, сократившая трудовую деятельность в мире, еще раз показала высокую значимость труда в жизни человека.

Единством и совместным трудом мы достойно ответим на все вызовы завтрашнего дня и построим развитое государство.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!

Пусть Всевышний оберегает Кыргызстан и на нашей земле всегда царит мир, а в народе - единство и согласие!"