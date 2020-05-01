В помощь кыргызстанцам в Москве создан колл-центр

Посольство и представительство Госслужбы миграции КР в РФ продолжают оказывать содействие соотечественникам, оказавшимся здесь в связи с пандемией в трудном положении. Те, кому требуется первоочередная поддержка, выявляются с помощью созданного при дипмиссии колл-центра, куда обращаются кыргызстанцы.

"Вначале было 30-40 обращений в день, сегодня их количество многократно возросло. Активную помощь в решении всех возникающих вопросов по-прежнему оказывает диаспора. Ее представители участвуют в доставке продуктов, которые развозятся и на их, и на посольских машинах, дежурят вместе с дипломатами в колл-центре, отвечая на звонки. Для этого здесь выделено несколько телефонных номеров", - рассказали в дипмиссии.

В числе тех, кому помощь оказывается в приоритетном порядке, - многодетные семьи, матери, в одиночку воспитывающие своих детей, беременные женщины. А также - соотечественники, которые заразились коронавирусом и находятся на домашнем карантине. По этой же причине и другие проживающие вместе с ними сограждане – а таких бывает до 10-15 человек под одной крышей - не могут покидать жилье, все им приходится доставлять продукты питания на дом. Также за весь апрель и за половину мая уже оплачены хостелы, в которых разместили не успевших вылететь на родину кыргызстанцев.

Как сообщается, поступившие пока четыре миллиона сомов из средств, выделенных правительством Кыргызстана на поддержку соотечественников в России, еще не тратились. Начать расходовать их предусматривается с наступлением мая. А все траты вплоть до сегодняшнего дня производилась исключительно за счет добровольных пожертвований. Они аккумулируются в специальном общественном фонде, созданном при правительстве. И поступают как от отдельных соотечественников, так и от их сообществ. Сами сотрудники посольства и миграционного представительства уже дважды перечисляли на эти цели свой однодневный заработок.

В посольстве подчеркнули, что и правительственные, и общественные средства могут расходоваться только на закупку продуктов и оплату временного жилья, Непосредственно денежная помощь никому не оказывается. Также не оплачивается аренда квартир, в которых проживают трудовые мигранты из КР.

На состоявшемся 28 апреля в посольстве совещании с активом диаспоры были образованы три комиссии: по продуктам, по хостелам и по мониторингу трат на эти нужды. В состав комиссий вошли помимо дипломатов сотрудники представительств миграции и МВД КР в РФ, активисты диаспоры.