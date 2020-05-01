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Кыргызстан скопировал Постановление о введении ЧС у Казахстана? Разбираемся

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях обсуждают скриншот с официального сайта правительства, где в постановлении о введении режима ЧС от 22 марта, вместо "Кыргызская республика", написано "Республика Казахстан".

Пользователи социальных сетей считают, что ошибка могла произойти во время механического копирования документа с аналогичного документа Казахстана, которое было принято несколькими днями ранее.

Заведующий отделом информационного обеспечения Аппарата правительства КР Чынгыз Эсенгулов на своей странице в Facebook опроверг эти домыслы, объяснив, что скриншот скорее всего был действительно сделан с сайта правительства. Но после того как страница на кыргызском языке была автоматически переведена на русский язык с помощью автоматического перевода страницы инструментами Google.

В доказательство он прикрепил несколько скриншотов, на которых видно как программа Google translate переводит "Кыргыз Республикасынын" на русский язык как "Республика Казахстан".

Сейчас на сайте правительства ошибок в названии страны нет. Более того, документ не мог быть скопирован, так как в Казахстане аналогичного документа не существует. Напомним, в Кыргызстане 22 марта правительство своим постановлением объявило режим ЧС (именно о нем идет речь), а 24 марта президент подписал указ о введении режима ЧП. В Казахстане же, карантин объявили 15 марта указом президента о введении режима чрезвычайного положения. Тексты этих документов отличаются.


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URL: https://www.vb.kg/387738
Теги:
Казахстан, правительство, социальные сети, Кыргызстан, коронавирус
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