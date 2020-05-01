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В Ноокенском районе "мошенники" украли 40 тонн нефти и оказались на свободе

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- ВБ
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Нефтяной скандал в Ноокенском районе вновь вспыхнул с новой силой. В настоящий момент стало известно, что подозреваемых, предположительно, в краже 40 тонн нефти отпустили на свободу. Точнее не совсем на свободе, а решением суда мошенники, укравшие большое количество сырой нефти, были отпущены под домашний арест.

О чем свидетельствует этот случай? Однозначно о том, что продажность судей у нас достигла своего пика. И если сейчас не столкнуть коррумпированных людей в мантиях с высоты их криминального пика, то они останутся там и будут дальше чинить беспредел.

Впрочем, все по порядку. Итак, несколько дней назад общественность оглушила новость о крупномасштабном хищении нефти из нефтепроводов и хранилищ ОАО "Кыргызнефтегаз". Кража "черного золота" происходила в Ноокенском районе Джалал- Абадской области. Причем в этом деле не орудовала группа мошенников, беспрецедентность ситуации в том, что организаторами совершенно дерзкого хищения сырой нефти из нефтепроводов и хранилищ топливного комплекса "Кыргызнефтегаз" стали двое родных братьев.

По предварительным подсчетам похищено около 40 тонн сырья. Пока не сообщается о том, в течении какого времени происходила кража, ущерб компании, а также объемы нелегального дохода братьев от продажи ими горючего.

Сотрудникам правоохранительных органов района первоначально удалось вычислить и задержать злоумышленников. В селе Кызыл-Кия сельского округа Бургонду во дворе одного из подозреваемых Залкара Назарова нашли 8 тонн сырой нефти. В доме же Кубанычбека Тургунбаева было найдено 30 тонн неочищенной нефти. Против них дал показания оператор с "Кыргызнефтегаза" Алмаз Юлдашев, который оказался причастным к этому делу.

Определенная заслуга в раскрытии этого преступления принадлежит Службе охраны "Кыргызнефтегаза". Все материалы были переданы в суд и решением Фемиды мошенники были заключены под стражу. Однако, как выше было указано, по волшебному мановению судебного молотка, подозреваемые оказались под домашним арестом.

Как выяснилось дом, в котором нашли 30 тонн нефти, принадлежит не кому-либо, а заместителю прокурора Первомайского района Нурбеку Тургунбаеву. И один из подозреваемых Кубанычбек Тургунбаев доводится ему старшим братом. Так что теперь становится понятно, как подозреваемые могли оказаться на свободе.

Отметим, материалы были зарегистрированы в ЕРПП и в соответствии со ст. 200 ч.2 ("Кража") Уголовного кодекса было начато досудебное производство.

Задержанные дали показания и признались, что нефть они украли на нефтяной качалке №82 ОАО "Кыргызнефтегаз", расположенной на территории лесного хозяйства Тоскоол-Ата в сельском округе Момбеков. Дело это вызвало общественный резонанс и сейчас оно находится под пристальным наблюдением СМИ...


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URL: https://www.vb.kg/387744
Теги:
кража, нефть, Ноокенский район, Кыргызстан, прокуратура
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