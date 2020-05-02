Всемирный банк предрекает Таджикистану до 21 тыс. смертей от коронавируса

В Таджикистане, в зависимости от распространенности, инфекция COVID-19 может вызвать от 72 000 до 230 500 тяжелых случаев заболевания, говорится в опубликованном Всемирным банком Проекте экстренного реагирования на коровирусную инфекцию COVID-19 в РТ. Об этом сообщает asiaplustj.info.

Прогнозируется от 13 600 до 43 500 критических случаев заболеваний, требующих лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и от 6 600 до 21 000 смертей.

Проект предлагает такие немедикаментозные вмешательства, как: изолирование случаев COVID-19 в домашних условиях, добровольный домашний карантин, социальное дистанцирование для всего населения и социальное дистанцирование для наиболее уязвимых групп населения - людей старше 70 лет, закрытие школ и университетов.

Предполагается, что такие вмешательства способны ограничить распространение заболевания среди населения.