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Всемирный банк предрекает Таджикистану до 21 тыс. смертей от коронавируса

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- ВБ
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В Таджикистане, в зависимости от распространенности, инфекция COVID-19 может вызвать от 72 000 до 230 500 тяжелых случаев заболевания, говорится в опубликованном Всемирным банком Проекте экстренного реагирования на коровирусную инфекцию COVID-19 в РТ. Об этом сообщает asiaplustj.info.

Прогнозируется от 13 600 до 43 500 критических случаев заболеваний, требующих лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и от 6 600 до 21 000 смертей.

Проект предлагает такие немедикаментозные вмешательства, как: изолирование случаев COVID-19 в домашних условиях, добровольный домашний карантин, социальное дистанцирование для всего населения и социальное дистанцирование для наиболее уязвимых групп населения - людей старше 70 лет, закрытие школ и университетов.

Предполагается, что такие вмешательства способны ограничить распространение заболевания среди населения.


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URL: https://www.vb.kg/387752
Теги:
Всемирный банк, Таджикистан, коронавирус
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