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В Узбекистане в результате прорыва дамбы погибли двое детей

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- Екатерина Улитина
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В Узбекистане в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища затоплено несколько поселков. Более 79 тысяч человек эвакуированы.

По данным телеканала Хабар 24, более 17 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Кроме того, сообщается о гибели двух детей – 14-летней девочки и ее 9-летнего брата.

Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища произошел утром 1 мая. По предварительным данным, причиной трагедии стали сильный ветер и проливные дожди.

На месте ЧП побывал президент республики. Шавкат Мирзиёев осмотрел место прорыва. Он распорядился уделить всем пострадавшим особое внимание, обеспечить всех жильём и продовольствием.

Фото со страницы @uzbekistanofficial в Instagram


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URL: https://www.vb.kg/387759
Теги:
погибшие, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, пострадавшие, Наводнение
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