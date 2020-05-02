Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Миллион сомов передала многодетным семьям глава китайской ассоциации

170  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ассоциация строительных и отделочных материалов китайской провинции Гуандун передала столичным медицинским сотрудникам средства индивидуальной защиты.

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь вручила их сегодня вице-мэру по социальной политике Татьяне Кузнецовой.

В посылке самое необходимое сейчас для работы медиков -10 тысяч медицинских масок, 300 защитных очков, 200 костюмов, 200 шапочек и 30 бесконтактных инфракрасных термометров, которые будут распределены между управлением городского здравоохранения и Центром госсанэпиднадзора.

Также от имени председателя этой ассоциации и благотворительного фонда "LF" госпожи Лан Фан на специальный счет столичной мэрии по борьбе с коронавирусом перечислен один миллион сомов. Средства будут направлены на поддержку многодетных матерей.

Мэрия города Бишкек благодарит посольство КНР в КР, Ассоциацию строительных и отделочных материалов провинции Гуандун (Китай) и благотворительный фонд "LF" в лице госпожи Лан Фан. А также корпорации New Pearl Ceramics, Mona Lisa, Romantic, Karin Мебель, Eagle Ceramics, "Строительные материалы Yuebang", Haoye Electric за поддержку в это нелегкое для всего мира время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387763
Теги:
Китай, Бишкек, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  