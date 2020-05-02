Миллион сомов передала многодетным семьям глава китайской ассоциации

Ассоциация строительных и отделочных материалов китайской провинции Гуандун передала столичным медицинским сотрудникам средства индивидуальной защиты.

Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь вручила их сегодня вице-мэру по социальной политике Татьяне Кузнецовой.

В посылке самое необходимое сейчас для работы медиков -10 тысяч медицинских масок, 300 защитных очков, 200 костюмов, 200 шапочек и 30 бесконтактных инфракрасных термометров, которые будут распределены между управлением городского здравоохранения и Центром госсанэпиднадзора.

Также от имени председателя этой ассоциации и благотворительного фонда "LF" госпожи Лан Фан на специальный счет столичной мэрии по борьбе с коронавирусом перечислен один миллион сомов. Средства будут направлены на поддержку многодетных матерей.

Мэрия города Бишкек благодарит посольство КНР в КР, Ассоциацию строительных и отделочных материалов провинции Гуандун (Китай) и благотворительный фонд "LF" в лице госпожи Лан Фан. А также корпорации New Pearl Ceramics, Mona Lisa, Romantic, Karin Мебель, Eagle Ceramics, "Строительные материалы Yuebang", Haoye Electric за поддержку в это нелегкое для всего мира время.