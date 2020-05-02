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Энергобезопасность: Кыргызстан готовится к маловодному году

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- Екатерина Улитина
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В этом году в Кыргызстане ожидают маловодье, однако принятие всех мер позволит бесперебойно обеспечивать население электроэнергией. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании с представителями энергетической отрасли. Глава правительства подписал план мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года.

- В этом году по прогнозам специалистов ожидается маловодье. Объем воды в Токтогульском водохранилище к осени не будет превышать 15 миллиардов 600 миллионов кубометров. Это говорит о том, что нам необходимо запастись необходимым количеством угля, как импортного, так и местного, также мазута и газа. Но сразу хочу сказать, что вопросы с тарифом мы решили, цена за электроэнергию не будет повышаться и останется на прежнем уровне", – подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, в прошлом году также было маловодье, однако, отопительный сезон пройден хорошо.

- Сезон прошел без каких-либо эксцессов. Из-за теплой погоды аварийных отключений было меньше, и к тому же смогли сэкономить 4 % от прогнозируемого объема воды на Токтогульском водохранилище, - сказал Абылгазиев.

Он уверен, что тщательная подготовка обеспечит бесперебойное обеспечение населения электроэнергией и теплом.

- К примеру, сколько у нас имеется счетчиков электроэнергии АСКУЭ? Руководители компаний не могут даже на этот вопрос ответить. Мы должны знать четкую цифру, в каком количестве население потребляет электроэнергию, в зависимости от погодных условий. Это нам поможет и в подсчетах потерь и задолженностей. Эта задача стоит за созданным недавно Кыргызским энергетическим расчетным центром. Его задача - иметь все данные по перетокам и потерям электроэнергии, составлению балансов, выполнению расчетов всех участников рынка. С учетом всех этих данных необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы, при этом обеспечить прозрачность деятельности энергетических компаний. Только тогда коррупционные риски сократятся до минимума", - сказал премьер-министр.

Премьер-министр поручил к следующему совещанию подготовить все необходимые материалы, чтобы увидеть реальную картину энергетического сектора страны.

Отметим, в Кыргызстане более 80% электроэнергии производится на ГЭС, поэтому приток воды в реках является одним из важных показателей для энергетической безопасности страны.


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URL: https://www.vb.kg/387768
Теги:
Минэкономики, отопительный сезон, правительство, энергетика, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, маловодье
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