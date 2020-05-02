В Баткенской области затопило улицы Исфаны (видео)

В городе Исфана Баткенской области произошло наводнение, улицы и дома подтоплены селевым потоком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Стихия разыгралась 2 мая, около 18:30. В Исфане Лейлекского района Баткенской области были затоплены дворы домов на улице Восточной. По предварительным данным, причиной происшествия стал град.

По поручению министра чрезвычайных ситуаций Замирбека Аскарова рабочая группа во главе с заместителем министра Равшаном Рысбаевым отправилась в Лейлекский район.

Министр взял личный контроль над ситуацией.

Ранее глава МЧС Замирбек Аскаров предупредил соответствующие органы власти, что главная задача МЧС - предотвращение стихийных бедствий. Кыргызгидромет выпустил экстренное предупреждение о риске наводнений.

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