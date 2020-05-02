Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Баткенской области затопило улицы Исфаны (видео)

77  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Исфана Баткенской области произошло наводнение, улицы и дома подтоплены селевым потоком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Стихия разыгралась 2 мая, около 18:30. В Исфане Лейлекского района Баткенской области были затоплены дворы домов на улице Восточной. По предварительным данным, причиной происшествия стал град.

По поручению министра чрезвычайных ситуаций Замирбека Аскарова рабочая группа во главе с заместителем министра Равшаном Рысбаевым отправилась в Лейлекский район.

Министр взял личный контроль над ситуацией.

Ранее глава МЧС Замирбек Аскаров предупредил соответствующие органы власти, что главная задача МЧС - предотвращение стихийных бедствий. Кыргызгидромет выпустил экстренное предупреждение о риске наводнений.

Дополнительная информация предоставляется.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387769
Теги:
Баткенская область, МЧС, Кыргызстан, Наводнение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  