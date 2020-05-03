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Семье врача, умершей из-за COVID-19, выплатят компенсацию

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- Екатерина Улитина
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Семье врача, умершей от коронавирусной инфекции, Джузумкан Кокумбаевой выплатят компенсацию в миллион сомов. Соответствующее постановление уже готовят в аппарате правительства. Об этом в ходе брифинга сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Кокумбаева Джузумкан Асановна 1962г.р. руководитель группы семейных врачей ЦСМ №3, скончалась 2 мая от коронавируса.

- Джузумкан Асановна проработала в системе здравоохранения более тридцати лет, была профессионалом своего дела, уважаемым доктором, ценным специалистом", - сказала начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Жузум Кокумбаевой была госпитализированы в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией. У нее была двусторонняя пневмония, отек головного мозга. У погибшей имелись сопутствующие заболевания - кардиосклероз, гипертония


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URL: https://www.vb.kg/387771
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, врачи, коронавирус, Минздрав
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