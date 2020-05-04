Вышла в свет cенсационная книга экс-посла России в КР Шмагина "Руссиш/Дойч"

Бывший посол России в Кыргызстане (14 августа 2002 - 6 декабря 2006 годов) Евгений Шмагин передал из Москвы в Бишкек экземпляр своей новенькой книги "Руссиш/Дойч. Семейная история" c дарственной надписью "Вечернему Бишкеку" – "на добрую память о посольстве России начала 21 века".

Памяти расстрелянного дипломата

В среде российских дипломатов популярен анекдот:

- Здравствуйте, коллега! Вы когда МГИМО заканчивали?

- Здравствуйте-здравствуйте… Я закончил МГИМО в 1972-м!

- Ну вот, коллега, мы к вам по-доброму, а вы сразу с угроз начинаете!

Cмысл этого анекдота в том, что выпускники МГИМО-1972 в большой своей части сделали головокружительную карьеру. Сережа Лавров возглавил МИД РФ, Юра Кобаладзе был руководителем пресс-бюро Службы внешней разведки, Толя Торкунов стал ректором МГИМО.

Блестящую дипкарьеру сделал и Женя Шмагин. Его семь длительных ответственных зарубежных командировок говорят сами за себя. Западный Берлин, Бонн, Вена… И венец дипкарьеры – более четырех лет работы во главе посольства в Бишкеке.

В новой книге Шмагина один из главных лирических героев, Максим Селижаров, наделен некоторыми авторскими чертами и подробностями авторской биографии. Даже фамилия "Селижаров" – от поселка Селижарово в окрестностях родного шмагинского города Осташков на озере Селигер. Самый знаменитый уроженец этого Селижарова – прекрасный тверской писатель Геннадий Немчинов (1935-2010), вроде как германского корня фамилия, а книга Шмагина посвящена переплетению судеб России и Германии и их народов.

Так вот, шмагинский герой Максим Селижаров тоже делал блестящую дипкарьеру. И тоже, как про реального Шмагина, одна германская бульварная газета в 1982-м вдруг написала про него, что он – "советский шпион".

За реального Шмагина горой встал родной СССР, добились от МИД ФРГ заверений, что претензий ко второму секретарю посольства Шмагину не имеется.

А вот со своим литературным alter ego Шмагин расправился жестоко. Расписал наихудшее, что с Селижаровым МОГЛО БЫ случиться.

Максимкина жена, красавица Полинка, вдруг сбежала из советского посольства в Бонне прямиком в Америку, чтобы начать там новую жизнь с подружкой-лесбиянкой. А Селижарова вместе с его "бывшей", Полиной, уже наше КГБ обвинило в шпионаже в пользу западных стран. Полину заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, а Максима расстреляли.

Сказка – ложь, да в ней намек. Шмагин с горечью приводит ужасные реальные цифры. С 1962 по 1989 годы в СССР было вынесено 24 тысячи 422 смертных приговора. Свыше 900 ежегодно или по 5 расстрелов каждые два дня, включая праздники и выходные! И это "в общем-то тихую-мирную эпоху".

Как тут не вспомнить, что как раз в якобы тихом хрущевском 1962 году в любимом Шмагиным Фрунзе-Бишкеке закону о смертной казни за экономические преступления по команде Хрущева придали обратную силу. И расстреляли 14 человек по "делу трикотажников", предварительно выбив из них "чистосердечные признания".

Страны СНГ в приоритете, но…

Почему книга названа семейной историей?

Во-первых, излагаются перипетии удивительной истории, отчасти реальной, отчасти "альтернативной истории", семьи Селижаровых, читай – Шмагиных, аж с 1905 года и не более не менее как до 2019 года включительно.

Во-вторых, описывается история по-настоящему семейных отношений России и Германии начиная с Петра Первого и до сегодняшнего дня. В семьях бывает всякое, и множество браков российских императоров с немецкими принцессами, и острых конфликтов хватало. Обо всем этом Шмагиным рассказано мастерски.

Хотя истоки гораздо более глубокие. Не будем о династических браках князей еще Киевской Руси. Вспомним только один пассаж из "Истории государства Российского" Карамзина. Когда при Борисе Годунове послали на учебу в немецкие земли детей боярских, то опыт оказался неудачным (или наоборот, очень удачным для этих боярышей?). Все эти дети боярские в тех землях и остались, ни один не захотел вернуться.

Кстати, при том же еще регенте, а не царе, Борисе Годунове кыргызы и казахи вместе приняли присягу на верность московским государям, с той поры два народа вместе в Посольском приказе называли "киргиз-кайсаки".

А уже в наши дни лирическая героиня новой книги Шмагина по имени Василиса (у этой Василисы некоторые черты родной шмагинской дочери, такая же красавица-блондинка) вдруг попадает на совещание послов РФ в странах СНГ.

Увы, Василиса услышала из уст послов "набор пустопорожних трафаретов в стиле "глубже расширять и шире углублять". Заместители министра и члены коллегии МИД почему-то все как один желали выехать послами исключительно в Европу, но никак не в приоритетные страны СНГ.

С кыргызским акцентом

Перед завершением своей дипломатической миссии в Бишкеке Евгений Шмагин рассказывал нам, журналистам, что готовит книгу воспоминаний о работе послом в Кыргызстане. Даже рабочее название было готово – "С кыргызским акцентом".

Обещание было выполнено только частично. Кыргызская тема заняла большое место в первой книге мемуаров Шмагина 2015 года – "Трусцой по мидовским дорожкам".

Однако вышла в свет в 2018-м книга вторая, "У нас в посольстве, или Дипломаты тоже люди" - сборник художественных рассказов о повседневной жизни сотрудников посольств советской эпохи. Теперь вот и книга третья, "Руссиш/Дойч. Семейная история". Но кыргызская тема дальше пока не движется. Или давно уже написана "в стол" и ждет своего часа? Автор этих строк постарается узнать это лично у Евгения Шмагина.

Ему много есть что рассказать. Например, он мечтал, что Дом России в Бишкеке будет работать по 18 часов в сутки вклюячая выходные и праздничные дни, что двери его библиотек и кинозалов будут постоянно открыты. Мечтал, что кыргызские школьники времен его 4-летней командировки в Бишкек станут руководить Кыргызстаном. Мечтал, что русский язык как lingva franca никогда не уйдет не только из столичных Бишкека,Оша, из областных и райцентров, но и из самой что ни на есть кыргызской глубинки. Какие мечты оправдались, какие нет? Что из его смелых архпроектов осуществлено в нынешних дипредставительствах РФ в КР?

Да и прошлом ему есть много что рассказать. Конкретно как он организовывал самолет МЧС для эвакуации весной 2005-го членов команды экс-премьера Николая Танаева. В чем были особенности бегства акаевского семейства из Кыргызстана.

Наверное, Евгению Шмагину было бы интересно узнать и написать в очереденой своей книге, что в Кыргызстане сохранились улицы со вполне немецкими названиями. К примеру, в Бишкеке улицы Шуберта и Герцена. И гимназия имени Гете в столице есть. А то Шмагин сетует, что в СССР было немало улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта, Маркса да Энгельса, а в честь Шиллера и Гете как не было раньше, так нет и теперь.

…25 марта 2005-го, это на следующий день после "революции тюльпанов", в интервью автору этих строк Шмагин ответил на разные острые вопросы типа такого:

- Евгений Алексеевич, никакой эвакуации сотрудников российского посольства, разумеется, не проводится?

- Ну что вы, об этом вопрос не стоит. Эвакуация возможна только в случае гражданской войны или каких–то других экстраординарных событий, которые на сегодня не просматриваются. Образно говоря, надеюсь, что наступающая ночь никогда не будет продолжаться месяцы или годы... Упаси нас Бог от такого развития событий.

Интервью на несколько минут тогда прервалось, было слышно, как посол отвечал по другому телефону на звонок супруги из Москвы:

- Все здесь нормально, все будет хорошо! – повторял посол Шмагин.

А насчет своей новой книги он прав, когда обещает, что в ней читатели найдут много интересного. Точное и красочное описание организованного экс-генсеком ЦК РКП(б) и будущим расстрелянным первым замнаркома иностранных дел Николаем Крестинским роскошного приема "с холмами черной икры" в полпредстве в Берлине образца 1927 года. Необычные приклюячений канцлера Конрада Аденауэра в его поездке в Москву 1955 года. Или - нелицеприятное обсуждение внешней политики РФ последних лет на сходке выпускников МГИМО.

Спешите прочитать, Интернет уже в этом помогает.

В любом случае скучно не будет, как, впрочем, и насчет других сочинений экс-посла в Кыргызстане. Недаром он еще совсем молодым дипломатом выдавал на-гора до 90 процентов аналитических справок из посольств в Бонне и Берлине. Да и из Бишкека тоже, похоже, справки и шифрограммы в Москву он нередко самолично писал.