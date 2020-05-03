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Как распределили гумпомощь для борьбы с COVID-19? Ответ правительства

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- Екатерина Улитина
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Продолжается поступление и распределение гуманитарной помощи от зарубежных и отечественных организаций в виде медицинских средств. О том как расходуется гуманитарная помощь рассказали в правительстве.

Согласно разнарядке Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, гуманитарная помощь, поступившая по различным каналам, ежедневно распределяется по республике, исходя из потребностей регионов. Основной упор делается на регионы, где фиксируется наибольшее число заболевших с COVID-19.

Распределяемые комплекты состоят из защитных костюмов, медицинских масок, аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), экспресс-тестов, и других необходимых медицинских средств для борьбы с COVID-19.

В качестве гуманитарной помощи с 27 апреля 2020 года по сегодняшний день поступило 85 000 штук медицинских масок, которые все были розданы. Кроме того, поступило 170 штук защитных костюмов, все они переданы в медицинские учреждения страны.

Поступившие в качестве гуманитарной помощи перчатки в количестве 20 000 штук переданы в медицинские учреждения. Экспресс-тесты в комплекте 20 000 штук переданы в Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек для обеспечения вирусологических лабораторий по стране.

Поступившая гуманитарная помощь прозрачно распределяется по блокпостам, обсерваторам, клиническим инфекционным больницам. Кроме того, медицинские средства распределяются организациям, на базе которых создаются новые инфекционные койки. С подробной информацией о поступлении и распределении гуманитарной помощи можете ознакомиться по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/387780
Теги:
гуманитарная помощь, здравоохранение, правительство, Кыргызстан, Минздрав
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