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Введен запрет на въезд и выезд в Иссык-Кульскую область

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- Екатерина Улитина
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В Иссык-Кульской области введены существенные ограничения на въезд и выезд на территорию области. Решение сегодня, 3 мая, принял оперативный штаб Иссык-Кульской области.

По информации оперативного штаба, жители могут выезжать за пределы области по острой необходимости, только при наличии пропусков районных государственных администраций и мэрий городов Каракол и Балыкчы.

Въезд в область также запрещен для граждан, не прошедших анализ на наличие коронавируса. Граждане, прибывшие из других регионов, будут взяты под 14-дневный домашний карантин.

Запрет вступает в силу с 4 мая 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/387783
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, карантин
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Комментарии
Доктор Моро
03.05.2020, 17:41

Поздно махать руками после драки!

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