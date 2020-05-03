Введен запрет на въезд и выезд в Иссык-Кульскую область

В Иссык-Кульской области введены существенные ограничения на въезд и выезд на территорию области. Решение сегодня, 3 мая, принял оперативный штаб Иссык-Кульской области.

По информации оперативного штаба, жители могут выезжать за пределы области по острой необходимости, только при наличии пропусков районных государственных администраций и мэрий городов Каракол и Балыкчы.

Въезд в область также запрещен для граждан, не прошедших анализ на наличие коронавируса. Граждане, прибывшие из других регионов, будут взяты под 14-дневный домашний карантин.

Запрет вступает в силу с 4 мая 2020 года.