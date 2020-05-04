Кыргызстанцев пригласили к песенному марафону в честь Победы

Международный марафон "Песни Великой Победы" стартует 5 мая. Как сообщили в фонде "Русский мир", к участию в этой музыкальной акции приглашаются жители любой страны, где хранят память о Второй мировой войне.

"Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, повлияла на возможность проведения мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы над фашизмом. Они обязательно состоятся, но чуть позже. Но ничто не может воспрепятствовать нам сегодня объединиться и поздравить дорогих ветеранов, вспомнить всех тех, кто пал на Второй Мировой войне, отдав свои жизни ради нас с вами", - заявляют в оргкомитете этого проекта.

Профессиональным музыкантам, а также любителям из разных стран и континентов предлагается исполнить на родном или на русском языке известную песню или сыграть музыкальную композицию времен Великой Отечественной войны, а также различные национальные песни, связанные с победой во Второй Мировой войне. Можно записать песню в режиме самоизоляции, в домашних условиях, в кругу семьи, а в случае снятия ограничительных мер - вместе с друзьями, знакомыми недалеко от памятника или памятного места, связанного с этим периодом.

"Записав на видео (это может быть камера вашего смартфона или фото-, видеокамера) свое исполнение, выложите его в свой аккаунт в социальной сети с хэштегом #ПесниВеликойПобеды, #GreatVictorySongs, (а также сопутствующими хэштегами: #GreatVictory75, #OneVictoryForAll, #NobodyForgotten). Отметьте несколько своих друзей и передайте им эстафету (челлендж), чтобы и они в свою очередь исполнили полюбившиеся песни военных лет и передали эстафету дальше", - призвала инициаторы марафона.

Фонд "Русский мир" предложил отправлять такие записи на электронный адрес: konkurs@russkiymir.tv. Как обещано, лучшие из присланных видеозаписей будут показаны в эфире телеканала "Русский мир" в праздничном концерте "Песни победы" 9 мая в 18:00. А в дальнейшем - объединены в памятный видеоальбом, посвященный 75-й годовщине Великой Победы.