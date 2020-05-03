Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Добрая история. Спасатель МЧС помог найти дом собачьей семье

59  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудник МЧС помог большой собачьей семье найти дом и любящих хозяев. Добрую историю рассказали в пресс-службе МЧС.

Офицер отдела ЧС Октябрського района Управления МЧС КР по городу Бишкек старший лейтенант Мырзабек Кабылбеков случайно заметил во время дежурства несколько собак с щенками. Около десяти четвероногих малышей и их мам облюбовали территорию одного из учебных заведений.

- Я вспомнил, что в Инстаграмме есть страничка "Добрые руки", с товарищами решили отправить фото собак и попытаться найти для них дом. Не хотелось, чтобы щенки остались на улице или их расстреляли службы. В течение дня четырех собак с детенышами забрали граждане, которые решили оставить их себе,- рассказал Мырзабек Кабылбеков.

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" уже два года продолжают совместную акцию по поиску дома для животных. Найти пушистого друга и узнать как помочь фонду можно по ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387787
Теги:
МЧС, отстрел, собаки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  