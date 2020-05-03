Добрая история. Спасатель МЧС помог найти дом собачьей семье

Сотрудник МЧС помог большой собачьей семье найти дом и любящих хозяев. Добрую историю рассказали в пресс-службе МЧС.

Офицер отдела ЧС Октябрського района Управления МЧС КР по городу Бишкек старший лейтенант Мырзабек Кабылбеков случайно заметил во время дежурства несколько собак с щенками. Около десяти четвероногих малышей и их мам облюбовали территорию одного из учебных заведений.

- Я вспомнил, что в Инстаграмме есть страничка "Добрые руки", с товарищами решили отправить фото собак и попытаться найти для них дом. Не хотелось, чтобы щенки остались на улице или их расстреляли службы. В течение дня четырех собак с детенышами забрали граждане, которые решили оставить их себе,- рассказал Мырзабек Кабылбеков.

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" уже два года продолжают совместную акцию по поиску дома для животных. Найти пушистого друга и узнать как помочь фонду можно по ссылке.