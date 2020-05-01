Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой.

Два года мы представляем вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Сейчас большинство кыргызстанцев переживает не лучшие времена, многие по-прежнему находятся дома. Зато у нас с вами есть время, чтобы посмотреть на тех, кто еще более беззащитен и беспомощен перед огромным миром, найти себе друга, созвониться с людьми, курирующими его существование, договориться о том, как и когда его можно забрать!

Если же у вас нет возможности завести себе питомца, однако вы хотите как-то помочь фонду, можете связаться с его руководителем Ларисой Слободской по следующему телефону: 0(709)784-537.

Очаровательные глазки

Фонд помощи животным "Добрые руки" ищет ответственных хозяев для очаровательной пятимесячной девочки с голубыми глазами. Кошечка здорова. От блох и от глистов обработана. Приучена к лотку с наполнителем. В еде не привередлива. По характеру очень ласковая. Если вам понравилась эта красавица, звоните волонтеру фонда по номеру: 0(555)767-507.

Щенячье трио

Срочно нужен дом для трех щенков – двух девочек и мальчика. На фото вы видите двух из этой милой троицы. Малышам сейчас два месяца. Это веселые и активные щенки. От блох и от глистов животные обработаны. Находятся ваши будущие питомцы в районе Бишкекского центра травматологи и ортопедии (4-я горбольница). Обращайтесь по телефону: 0(700)064-560.

Счастье с коротким хвостиком

Фонд помощи животным и VB.KG ищут человека, который сможет стать хорошим хозяином вот для этого смешного щеночка с коротким хвостиком. Это девочка. Животное здоровое, привитое. Ее стерилизацию в возрасте семи месяцев "Добрые руки" берут на себя. Собачка очень сообразительная, и уже хорошо охраняет территорию. Привезут вашу будущую любимицу к вам домой. Больше информации вы получите по телефону: 0(709)784-537.

Активная кроха

Взгляните и на эту крошку! "Добрые руки" очень надеются найти того, кто о ней позаботится. Перед вами девочка – очень веселая, активная, игривая. Животное здоровое, получившее прививки. Стерилизация собачки в возрасте семи месяцев гарантирована. Если наша крошка вам понравилась, звоните, и ее привезут по указанному вами адресу. Набирайте: 0(709)784-537.

Рыжий секьюрити

Пристраивается довольно крупный кобель. Это хороший охранник, различающий своих и чужих, любящий детей, и… кошек. Здоровый. Привитый. Животное привезут к вам домой. Подробности по номеру: 0(709)784-537.

Смешная, но верная

Обратите внимание на нашу следующую кандидатку на усыновление. Фонд помощи животным отдаст в хорошие руки очень активную собачку-девочку. Кстати, перед вами отличная охранница. Собака здорова, привита и уже стерилизована. Возможна доставка животного. Хотите забрать ее себе, тогда звоните: 0(709)784-537.

Брюнетка с характером охранницы

Брюнетке, которую вы видите на фотографии, тоже нужен новый дом и хороший, заботливый хозяин. Фонд помощи животным "Добрые руки" представляет вашему вниманию молодую, крупную собаку. Это очень активное существо и хорошая охранница. Собака привитая, и уже стерилизованная. Звоните, и ее привезут к вам домой. Телефон: 0(709)784-537.

Славный парнишка

Пожалуйста, задержитесь еще на минутку и посмотрите вот на этого славного парнишку! "Добрые руки" и VB.KG ищут человека, который подарит новую жизнь молодому кобелю – хорошему охраннику, доброму и очень активному псу. Животное здоровое, привитое. Отдаем мы этого красавца в частный дом с огороженной территорией, ответственному человеку с добрым сердцем. Привезем сами. Если поймете, что наш рыжий парнишка – тот, кого вы искали, сразу звоните: 0(709)784-537.

Симпатяга Муся

И последнее на сегодня животное – очаровательная малышка Муся. Это славное, доброе, ласковое создание. Ей тоже очень нужна настоящая семья. Мусе два года. Она здорова, обработана от внешних и внутренних паразитов, стерилизована (рожать уже не будет!). Да, она не просто симпатяга, Муся может охранять! Хотите с ней подружиться? Тогда этот телефон для вас: 0(502)241-007.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах Фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.