"Бессмертный полк" 2020 пройдет в онлайн режиме. Минкультуры создали сайт

В 2020 году акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн режиме. Как принять участие в онлайн шествии, рассказали в министерстве культуры, информации и туризма.

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики поддерживает движение "Бессмертный полк – Кыргызстан"! Мы вместе призываем использовать хештеги для онлайн-шествия "Бессмертного полка"!

Размещать публикации о своих ветеранах в соцсетях необходимо под хештегами:

#БессмертныйполкКыргызстан2020

#Бессмертныйполкдома

Публикации с данными хештегами попадут:

- на специально созданный Министерством культуры, информации и туризма, совместно с Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики, сайт, посвященный Великой Победе - pobeda.srs.kg

Всем желающим кыргызстанцам предоставляется возможность увековечить память о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны, зарегистрировавшись по ссылке https://1945.srs.kg/ и добавив его фотографию и краткую историю, Министерство призывает принять участие в акции в социальных сетях.

Каждый желающий может принять участие, разместив на своей странице или своем аккаунте отрывок из стихотворения, видеоролик, песню, фотографию фронтовика, посвященные Великой Отечественной войне обязательно с использованием хэштега #БессмертныйполкКыргызстан20202 и передать эстафету друзьям, знакомым, близким.

#Бессмертныйполкдома

- онлайн-трансляция на международных ресурсах "Бессмертного полка" (сайт moypolk.ru) подробная инструкция как создать свою историю здесь:

Размещать истории можно уже сегодня в соцсетях (Фейсбук, В Контакте, Инстаграмм, поисковая система Яндекс), в официальной группе движения "Бессмертный полк-Кыргызстан" на фейсбуке "Бессмертный полк - Кыргызстан 2020. ДОМА!"

Как поставить хештег:

Скопируйте две строки ниже и добавьте их в свою публикацию:

#БессмертныйполкКыргызстан2020

#Бессмертныйполкдома

В этом году Кыргызстан отметит 75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне.