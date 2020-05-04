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Вахтовикам из Кыргызстана станет лучше работать в России

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- Евгений Денисенко
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Правительство России утвердило новые правила для вахтовиков. Среди тех, кто работает вахтовым методом на добыче полезных ископаемых и в других сферах в различных регионах РФ, есть и уроженцы Кыргызстана, отметили в Общероссийском кыргызском конгрессе.

Новые правила предусмотрены регламентом работы для данной категории трудящихся на время пандемии. Согласно документу, который будет действовать до 31 декабря 2020 года, регионы должны помогать соответствующим организациям с медицинским обслуживанием, обеспечивать вахтовиков необходимым продовольствием и средствами медицинской защиты. Также предусмотрено оказание услуг транспорта и связи. Меры поддержки относятся как к тем, кто сейчас находится на вахте, так и к находящимся в пути работникам.

Кроме того, новые правила ограничили длительность вахты тремя месяцами. Увеличить продолжительность можно будет только с согласия работника. При этом смена не должна превышать 12 часов.

Такие меры правительство РФ предприняло после недавней акции протеста рабочих-вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии. Участники акции выражали недовольство питанием в столовой, отсутствием средств защиты и сведений о том, есть ли среди живущих и работающих с ними людей зараженные коронавирусом. В дальнейшем здесь было выявлено более 200 заболевших, всех госпитализировали.


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URL: https://www.vb.kg/387795
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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