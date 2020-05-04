Кыргызстанцы примут участие в международном "Бессмертном полку онлайн"

Вторая Международная конференция "Бессмертный полк онлайн - ко Дню Победы готовы!" объединила координаторов этого движения из 33 стран, включая Кыргызстан. Сам проект, разработанный Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением (ООД) "Бессмертный полк России", на днях был презентован в Москве, в международном информационном агентстве "Россия сегодня".

"Проект даст возможность каждому разместить свои фото и портреты ветеранов, которых чтут в их семьях – это позволит людям "пройти" вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю, онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах – в интернет-пространстве, на телеканалах, на медиаэкранах России", - отметил в ходе презентации сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

Также было озвучено обращение сопредседателя Центрального штаба, Народного артиста СССР Василия Ланового, в котором он призывает теле- и радиокомпании 9 мая после традиционной Минуты молчания в 19:00 по московскому времени включить песню "День Победы".

"Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляньте в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной Земле, помолчите в память о них. Вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним песню "День Победы"! Это и есть наше единение! Никакие невзгоды не помешают нам отпраздновать всем вместе День Великой Победы!" - заявил Василий Лановой.

А в работе второй Международная конференции "Бессмертный полк онлайн - ко Дню Победы готовы!" конференции приняли участие координаторы данного движения из Испании, Туниса, Нидерландов, Португалии, Панамы, США, Казахстана,Кыргызстана, Швейцарии, Абхазии, Италии, Франции, Таиланда, Сингапура, Канады, Германии, Израиля, Кореи, Финляндии, Республики Конго, Острова Маврикий, Украины, Великобритании, Катара, Белоруссии, Северной Ирландии, Сербии, Армении, Колумбии, Малайзии, Монголии, России и Индии.

Открыл конференцию видеоролик с обращением президента России Владимира Путина, который подчеркнул: и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка" обязательно состоятся в текущем году, но не 9 мая, а позже.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. Она сообщила, что на площадке этого международного движения представлены координаторы уже из 100 стран и пригласила расширять такое сотрудничество.

Соотечественникам проживающим за рубежом, и иностранцам, чьи деды и прадеды также воевали против нацистов, предложили воспользоваться площадкой на сайте "Международного Бессмертного полка". Трансляция этого онлайн-шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, на различных oнлайн-платформах.