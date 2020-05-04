В Бишкеке могут появиться блокпосты. Обсуждаются ужесточения карантина

В мэрии Бишкека рассматривают возможность вернуть в некоторые районы столицы внутренние посты. Об этом на брифинге рассказала вице-мэр Татьяна Кузнецова.

- Мэрия Бишкека рассматривает вопрос о введении дополнительных карантинных мер и внутренних постов для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Мэрия города Бишкек изучает и будет ужесточать карантинные меры. Кроме того, районные администрации при необходимости будут устанавливать карантинные посты в очагах распространения инфекции, - сказала Кузнецова.

По словам вице-мэра, наибольшую обеспокоенность в части распространения вируса вызывают жилмассивы. Именно в этих районах выявлено наибольшее число заражений.

Напомним, в Бишкеке и в ряде других населенных пунктов действует режим чрезвычайного положения. Однако, с 1 мая принято решение о некоторых послаблениях карантина. Так, начали работать такси, салоны красоты, оптовые склады строительных материалов, стройки и другие сферы.