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В Бишкеке могут появиться блокпосты. Обсуждаются ужесточения карантина

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- Екатерина Улитина
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В мэрии Бишкека рассматривают возможность вернуть в некоторые районы столицы внутренние посты. Об этом на брифинге рассказала вице-мэр Татьяна Кузнецова.

- Мэрия Бишкека рассматривает вопрос о введении дополнительных карантинных мер и внутренних постов для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Мэрия города Бишкек изучает и будет ужесточать карантинные меры. Кроме того, районные администрации при необходимости будут устанавливать карантинные посты в очагах распространения инфекции, - сказала Кузнецова.

По словам вице-мэра, наибольшую обеспокоенность в части распространения вируса вызывают жилмассивы. Именно в этих районах выявлено наибольшее число заражений.

Напомним, в Бишкеке и в ряде других населенных пунктов действует режим чрезвычайного положения. Однако, с 1 мая принято решение о некоторых послаблениях карантина. Так, начали работать такси, салоны красоты, оптовые склады строительных материалов, стройки и другие сферы.


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URL: https://www.vb.kg/387798
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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04.05.2020, 13:12

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