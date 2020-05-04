Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Авиасообщение между КР и РФ может возобновиться в июле

183  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Компания "Аэрофлот" планирует возобновить международное авиасообщение в середине лета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

Она уточнила, что пока сложно назвать точные сроки, но по оптимистичным прогнозам полеты должны начаться в июле.

Спивакова также рассказала, что после пандемии возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков: "Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами. Также мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость".

Решение о прекращении регулярного и чартерного международного авиасообщения (за исключением полетов, связанных с вывозом самих россиян из стран с обострившейся из-за коронавируса обстановкой) было принято 27 марта - по итогам заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. В ночь с 17 апреля "Аэрофлот" временно прекратил продажу билетов на рейсы, вылетающие за границу до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения.

Ранее в руководстве другой компании - S7 Group – не исключили, что такое сообщение может возобновиться лишь в апреле 2021 года. И посчитали возможной вторую волну коронавируса, поскольку люди из-за самоизоляции не получат коллективного иммунитета. Во время этой волны, как заявлено, могут быть введены аналогичные запреты, как и при первой волне.

Из-за прекращение авиарейсов в Кыргызстан из России, включая аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов РФ, здесь вынужденно задержались десятки граждан КР. На помощь им в вопросах обеспечения продуктами питания, временным проживанием, оказания медицинской помощи пришли дипучрежденя Кыогызстана на российской территории и местные диаспоральные сообщества. Но в минувший период организовывались чартерные рейсы в Бишкек из московского "Шереметьево", новосибирского "Толмачево", екатеринбургского "Кольцово".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387800
Теги:
авиация, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  