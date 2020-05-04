Авиасообщение между КР и РФ может возобновиться в июле

Компания "Аэрофлот" планирует возобновить международное авиасообщение в середине лета. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

Она уточнила, что пока сложно назвать точные сроки, но по оптимистичным прогнозам полеты должны начаться в июле.

Спивакова также рассказала, что после пандемии возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков: "Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами. Также мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость".

Решение о прекращении регулярного и чартерного международного авиасообщения (за исключением полетов, связанных с вывозом самих россиян из стран с обострившейся из-за коронавируса обстановкой) было принято 27 марта - по итогам заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. В ночь с 17 апреля "Аэрофлот" временно прекратил продажу билетов на рейсы, вылетающие за границу до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения.

Ранее в руководстве другой компании - S7 Group – не исключили, что такое сообщение может возобновиться лишь в апреле 2021 года. И посчитали возможной вторую волну коронавируса, поскольку люди из-за самоизоляции не получат коллективного иммунитета. Во время этой волны, как заявлено, могут быть введены аналогичные запреты, как и при первой волне.

Из-за прекращение авиарейсов в Кыргызстан из России, включая аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов РФ, здесь вынужденно задержались десятки граждан КР. На помощь им в вопросах обеспечения продуктами питания, временным проживанием, оказания медицинской помощи пришли дипучрежденя Кыогызстана на российской территории и местные диаспоральные сообщества. Но в минувший период организовывались чартерные рейсы в Бишкек из московского "Шереметьево", новосибирского "Толмачево", екатеринбургского "Кольцово".