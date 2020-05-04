После снятия ЧП власти могут ограничить въезд в Бишкек

После снятия режима чрезвычайного положения, въезд в Бишкек может быть ограничен. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

- С 11 мая в случае снятия карантина рассматривается вопрос о сохранении определенных ограничительных мер по въезду в Бишкек. Гражданам желающим, попасть в столицу необходимо иметь пропуска и справки о прохождении экспресс-теста или анализа ПЦР на COVID-19, - сказала вице-мэр.

Кроме того, совместно с ГУОБДД рассматривается вопрос о создании карантинных постов внутри Бишкека.