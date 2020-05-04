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После снятия ЧП власти могут ограничить въезд в Бишкек

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- Екатерина Улитина
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После снятия режима чрезвычайного положения, въезд в Бишкек может быть ограничен. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

- С 11 мая в случае снятия карантина рассматривается вопрос о сохранении определенных ограничительных мер по въезду в Бишкек. Гражданам желающим, попасть в столицу необходимо иметь пропуска и справки о прохождении экспресс-теста или анализа ПЦР на COVID-19, - сказала вице-мэр.

Кроме того, совместно с ГУОБДД рассматривается вопрос о создании карантинных постов внутри Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/387801
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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