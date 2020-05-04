Период двоевластия в Казахстане закончился

В прошлую субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева, полномочий члена сената. Это автоматически лишило ее ключевого в политической системе страны поста спикера законодательного органа.

Новую должность Назарбаевой пока не предложили, зато ее бывший пост уже занят новым человеком. Председателем сената стал помощник президента Маулен Ашимбаев. И это, очевидно, свидетельствует о серьезном переформатировании политического поля Казахстана.

VB.KG ранее писал о том, что передача власти в РК, после ухода Нурсултана Назарбаева, получилась половинчатой, что привело к обострению внутренних общественных и политических противоречий.

Старшая дочь первого президента РК стояла во главе сената больше года. Причем, в сентяре 2019-го ее переизбрание поддержал сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда этот шаг посчитали демонстрацией верности Токаева ушедшему в отставку Елбасы.

Отметим, сенат был создан Нурсултаном Назарбаевым для того, чтобы максимально защитить фигуру первого президента от всяких оппозиционных настроений в нижней палате – мажилисе. Так Елбасы исключал возможность своего импичмента.

Теперь, в общем-то, сенат не особенно нужен. И в будущем Касым–Жомарт Токаев вполне может принять решение распустить сенат.

Элиты, возможно, без восторга воспримут такую инициативу. Но вот народ, скорее всего, поддержит – в условиях коронавирусного кризиса сократятся расходы на содержание бессмысленной по сути государственной структуры.

Раньше эксперты прогнозировали, что Дарига Назарбаева может стать следующим президентом Казахстана. Сейчас эксперты пытаются угадать, по какому пути пойдет карьера дочери первого президента РК.

"Дарига Нурсултановна - боец и, как уверяют ее симпатизанты, а также недоброжелатели, подключив всю свою медиаимперию, она будет сражаться против команды второго президента и возможно, даже не щадя отдельных персон из окружения самого Елбасы. Ей это не впервой, много лет назад, в 2006 году, как рассказывают очевидцы, организовав вместе со своим покойным первым мужем Рахатом Алиевым(ставшим позже в Казахстане государственным преступником номер 1 партию "Асар" и став ее председателем, она открыла "огонь по штабам", как говорили китайские хунвэйбины во время "культурной революции", правящей партии "Отан", лидером которой был президент Казахстана", - такой прогноз в своем блоге для "Эха Москвы" сделал эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Аналитик прав – у Дариги Нурсултановны, действительно, сегодня под контролем почти все казахское медиа-пространство. Однако, этот фактор – не константа. Информационный ресурс можно перераспределить. Тем более, нужно учесть, что в Казахстане крупнейшие медиа традиционно предпочитают сохранять лояльность к правящим кругам.

Можно даже согласится с тем, что у Назарбаевой хватит и духу, и энергии для того, чтобы объявить войну действующему президенту РК. Однако, бороться с властью без электоральной поддержки крайне сложно. А дочь первого президента Казахстана, увы, не смогла завоевать народной любви. Может быть, потому что простые люди в принципе не любят "всесторонне одаренных" отпрысков глав государств. Или, потому что Дарига Нурсултановна позволяла себе неуместные в устах политических деятелей, а порой и просто оскорбительные высказывания. Как-то, например, она публично назвала детей с инвалидностью уродами.

В целом, Назарбаева никогда не была самостоятельной политической фигурой. Она всегда ассоциировалась со своим отцом. Даже если была в оппозиции к нему. Теперь, когда Нурсултан Абишевич отошел от дел, это стало видно более отчетливо.

Казахстан, как и многие другие страны, ждут экономические испытания. Цены на нефть - самый важный экспортный товар страны - достигли исторических минимумов. Общереспубликанский карантин, введенный правительством в рамках стратегии по борьбе с коронавирусом, обернулся для огромного числа граждан потерей работы. Даже после отмены карантинных мер и возвращения к нормальной жизни, соседняя республика еще долго будет ощущать последствия.

Как ни странно, но в эти трудные времена Касым-Жомарт Токаев сумел нарастить свой авторитет. Кризис с коронавирусом предоставил ему такой уровень контроля и власти над общественной жизнью, какой он еще несколько недель назад не мог себе и представить. При этом, когда в стране началась эпидемия коронавируса, Токаева часто видели плечом к плечу с работниками здравоохранения и правоохранительных органов.

Это стремление быть на передовой, когда в государстве проблемы, выгодно отличает действующего президента РК от его предшественника: у Назарбаева были проблемы со своевременным реагированием на разворачивающиеся кризисы, будь то стихийные бедствия, общественные беспорядки или акты вооруженного насилия. В бытность президентом в такие моменты он обычно сначала осторожно выжидал, иногда несколько дней, а потом издавал директивы издалека.

Нынешняя ситуация создала для Токаева возможностьон увеличить свое влияние, укрепить свою власть и обозначить политическую независимость. Думается, он осознает все это и готов в полной мере взять на себя ответственность за управление государством. Отставка Дариги Назарбаевой на этом фоне выгдядит как финальная точка в процессе затянувшегося было транзита власти от Назарбаева к Токаеву.

И это логичное развитие событий. Теперь, наконец, Касым-Жомарт Токаев действовать без постоянной оглядки на предшественника, руководствуясь только интересами государства. Такая же трансформация произошла и у нас, когда Сооронбай Жээнбеков оградил себя от влияния Алмазбека Атамбаева. По тому же пути пошел и нынешний узбекский лидер: Шавкат Мирзиеев быстро и достаточно жестко подмял управление страной под себя. Что вполне объяснимо, поскольку при двоевластии непросто выстраивать баланс между политическими кланами, старающимися всячески подорвать влияние правящей элиты, и внешними игроками.