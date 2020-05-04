В Бишкек из Европы вернулись 29 граждан Кыргызстана

Сегодня, 4 мая, во взаимодействии с казахстанской стороной в Бишкек вернулись 29 граждан Кыргызской Республики из Украины, Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Данная работа проведена в рамках реализации поставленных Президентом Кыргызской Республики задач по возвращению граждан Кыргызской Республики из иностранных государств в условиях закрытых границ и приостановления международных пассажирских авиасообщений в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Указанные граждане на коммерческом чартерном авиарейсе украинской авиакомпании, следующим по маршруту "Киев-Будапешт-Тараз" прибыли в международный аэропорт г. Тараз, из которого были вывезены на специальном транспорте в сопровождении сотрудника органов здравоохранения Кыргызской Республики в г. Бишкек.

Поиск возможных путей возвращения граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах, в том числе при поддержке и содействии стран-партнеров продолжается.