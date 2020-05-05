За ночь по стране были задержаны 135 нарушителей комендантского часа

На 5 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории

городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 по всей республики в территориальные органы внутренних дел доставлены 135 нарушителей. За сутки на стоянку водворено

4 автомашин.

Из них: в городе Бишкек -110, г.Ош -11, городе Джалал Абаде –8 и

Ат-Башинском районе -6.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в

территориальные органы внутренних дел доставлены 4415 нарушителей.

Всего с 25 марта и по сей день за нарушения комендантского часа 350 автомашин доставлены на штраф стоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи, просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Уважаемые граждане нашего государства, призываем соблюдать строгий порядок, учитывая безопасность нашей страны и собственную безопасность.

Давайте не будем забывать, что каждый из нас обязан соблюдать условия домашнего карантина. За каждое нарушение предусмотрена ответственность согласно закону.

Кроме этого, МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения. В отношении распространителей ложных информации будут приниматься жесткие меры.

Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому мы надеемся, что каждый гражданин Кыргызстана, каждый из нас должен действовать ответственно в такой нелегкой для страны время – вы должны понимать, что это долг и ответственность каждого из нас перед нашей страной.