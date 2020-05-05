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В Кыргызстане продлили "зеленый коридор" для иностранцев

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- Бакыт Басарбек
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Правительством Кыргызской Республики по предложению Министерства иностранных дел КР продлен срок действия "зеленого коридора" для граждан иностранных государств и лиц без гражданства, пребывающих на территории Кыргызстана.

С учетом продления срока действия режима чрезвычайного положения в ряде регионов Кыргызской Республики до 11 мая 2020 года, а также ввиду временного прекращения авиасообщения с зарубежными странами и закрытия границ иностранных государств, принято решение о продлении срока действия "зеленого коридора" для иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 июня 2020 года.

Таким образом, иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые в настоящее время находятся на территории Кыргызской Республики в визовом и безвизовом порядке, смогут выехать из территории Кыргызской Республики в срок до 1 июня 2020 года без оформления выездных виз и требования наличия регистрации по месту пребывания.


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URL: https://www.vb.kg/387811
Теги:
МИД, Кыргызстан
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