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АБР выделит Кыргызстану 50 млн долларов на борьбу с COVID-19

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- Бакыт Басарбек
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Азиатский банк развития (АБР) утвердил финансирование в виде кредита и гранта на сумму 50 млн. долларов США для оказания помощи Правительству Кыргызской Республики в целях смягчения значительных негативных последствий новой пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) на здоровье, социальные и экономические аспекты.

В рамках программы АБР "Активное реагирование и поддержка расходов‟ (CARES) эти средства будут поддерживать неотложные приоритеты правительства по сдерживанию распространения пандемии, обеспечению социальной защиты уязвимых слоев общества и предоставлению фискального стимула для бедных слоев населения с целью поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) и производственных секторов экономики.

"Вспышка COVID-19 является чрезвычайной и многогранной проблемой для Кыргызской Республики‟, - сказал Президент АБР Масацугу Асакава. "Программа CARES является частью комплексного и интегрированного пакета поддержки Кыргызской Республики, которая будет направлена на оказание помощи в целях решения неотложных потребностей правительства, одновременно закладывая основу для структурных реформ, направленных на улучшение способности страны противостоять внешним шокам в будущем‟.

Данная программа АБР "CARES‟, разработанная в консультациях с Международным валютным фондом и другими партнерами по развитию, будет дополнять усилия по сотрудничеству для сдерживания пандемии в регионе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Пакет включает льготный кредит на сумму 25 млн. долл. США из обычных капитальных ресурсов АБР и грант на сумму 25 млн. долл. США из Азиатского фонда развития. Он финансируется за счет Опции реагирования на пандемию COVID-19 (CPRO) в рамках Стабилизационного (антициклического) механизма АБР. Опция реагирования на пандемию была создана в рамках расширенной помощи АБР в размере 20 млрд. долл. США для борьбы развивающихся стран с COVID-19, которая была объявлена 13 апреля. На веб-сайте АБР вы можете узнать больше о наших текущих мерах реагирования.

В прошлом месяце АБР утвердил чрезвычайную медицинскую помощь в размере 200 000 долларов США, чтобы помочь Кыргызской Республике закупить медикаменты и оборудование через ЮНИСЕФ. АБР с Программой развития ООН проводит совместное исследование воздействия COVID-19 на бедные и уязвимые сообщества.


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URL: https://www.vb.kg/387812
Теги:
АБР, грант, кредит, Кыргызстан, Помощь
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