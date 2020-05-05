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Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Поздравляю всех Вас с праздником - Днем Конституции Кыргызской Республики.

На протяжении более четверти века Конституция играет особую роль в жизни страны, определяя путь развития нашего суверенного государства.

Конституция стала правовой основой для укрепления позиций Кыргызстана как демократического государства в мировом сообществе, а также для политических и экономических реформ.

Конституция как основной закон страны имеет не только юридическое, но и духовное, и культурное значение. Она служит основополагающим документом для определения будущего развития нашей страны, отражает мировоззрение народа.

Наша главная задача - и дальше развивать страну, придерживаясь ценностей, закрепленных в Конституции и ее нормах.

Поздравляю всех вас с праздником, желаю крепкого здоровья, успехов и счастья!"


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URL: https://www.vb.kg/387814
Теги:
Конституция, праздник, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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