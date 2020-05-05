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Жээнбеков и Токаев провели телефонные переговоры. Что обсудили президенты?

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- Екатерина Улитина
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Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В ходе беседы главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.

Президенты дали положительную оценку тесной и слаженной работе правительств по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и оперативному решению всех возникающих вопросов.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную Казахстаном гуманитарную помощь.

– Мы всегда чувствуем солидарность братского казахского народа и Вашу личную поддержку, – цитирует Сооронбая Жээнбекова пресс-служба президента Казахстана.

Стороны также отметили необходимость совместных усилий для поддержания высокой динамики двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В частности, собеседники обсудили режим работы пограничных пунктов пропуска и подчеркнули важность возобновления их полноценного функционирования после завершения пандемии коронавируса. Также была достигнута договоренность о реализации конкретных мер по пресечению незаконного перемещения товаров между двумя государствами.

В целях дальнейшего укрепления инвестиционного взаимодействия отдельное внимание было уделено ряду актуальных вопросов, связанных с деятельностью казахстанских компаний в Кыргызстане.

Переговоры состоялись по инициативе казахской стороны.


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URL: https://www.vb.kg/387815
Теги:
граница, президент, Касым-Жомарт Токаев, Сооронбай Жээнбеков
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