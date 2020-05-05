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В микрорайоне Бишкека загорелось припаркованное авто

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- Оксана Гут
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В микрорайоне Джал Бишкека едва не сгорел автомобиль. Сотрудники отдела охраны Ленинского района ГУГССО МВД КР потушили его. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сегодня, 5 мая, примерно в 11:00 часов группа захвата №68 в составе старшего экипажа Б.Бейшеналиева, милиционера-автоматчика А.Эсенова, милиционера-водителя К.Нурбаева отдела охраны Ленинского района г.Бишкек ГУГССО МВД КР, патрулируя по закрепленному участку на пересечении улиц И.Ахунбаева и А.Тыналиева, заметили как горит автомашина марки "Volkswagen".

Они незамедлительно предприняли меры по тушению пожара огнетушителями до приезда пожарной службы.

Владелец автотранспорта выразил благодарность подоспевшим милиционерам за оказанную помощь в локализации возгорания.

По данным пресс-службы МЧС КР, информация о возгорании машины в микрорайоне Джал-15 поступила в 10:35 часов, пожар потушен в 11:05. Для тушения возгорания был привлечен один пожарный расчет.

Фото на главной иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/387821
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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