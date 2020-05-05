Кыргызстанцев отправили из Оренбургской области на родину

Гражданам Кыргызстана, вынужденно находившимся с 16 марта в городе Соль-Илецк Оренбургской области, наконец был предоставлен единовременный транзитный коридор на российско-казахстанской границе. Об этом сообщили в штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции, действующей при посольстве КР в РФ.

Это стало возможным, как сообщается, в соответствии с договоренностью, достигнутой между правительствами Кыргызстана и Казахстана. 5 мая в 8.00 по местному времени из Оренбургской области выехали 519 граждан КР в сопровождении медицинских работников на девяти специальных автобусах. Из них семь организованы за счет правительства КР и два - на коммерческой основе.

Для автомобилей, временно оставленных здесь кыргызстанцами, правительством Оренбургской области бесплатно предоставлена стоянка на территории военной части в Соль-Илецке.

"К сожалению, несмотря на разъяснения консула, посольства и активистов кыргызской диаспоры, на месте остались 70 граждан КР с автомашинами, ожидая открытия границы с Казахстаном", - проинформировали в дипмиссии. Очевидно, речь идет о тех кыргызстанцах, которые не находились в Соль-Илецке по состоянию на 30 апреля, которое было объявлено контрольным днем для составления списка выезжающих.

"Относительно 300 граждан КР, которые находились на въезде в город Бузулук Оренбургской области, информируем, что в связи с обращением посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова в адрес губернатора этой области Дениса Паслера, был решен вопрос пропуска наших граждан на российско-казахстанскую границу. Из граждан, находящихся в Бузулуке, 155 человек, включая, прежде всего, беременных женщин, несовершеннолетних детей, людей пожилого возраста, на этих же автобусах были отправлены на родину", - продолжили в посольстве.

"На сегодняшний день, ситуация в Соль-Илецке и Бузулуке в основном урегулирована. Штаб выражает признательность всем здравомыслящим гражданам, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и вернулись обратно в места проживания в городах России. Также посольство КР в РФ выражает благодарность лично губернатору Денису Паслеру и другим руководителям области, а также руководству города и жителям Соль-Илецка за помощь и поддержку гражданам Кыргызстана", - заявили в дипмиссии.

Напомнив, что на сегодняшний день по решению правительства Казахстана российско-казахстанская граница остается закрытой, в посольстве призвали соотечественников оставаться на своих местах в России, не выезжать на эту границу, соблюдать необходимые санитарно-медицинские правила.