В Канте в результате пожара сгорел полностью жилой дом

В городе Кант Ысык-Атмнского района Чуйской области в пожаре сгорел полностью жилой дом. Об этом VB.KG сообщили очевидцы. По их словам, в огне никто не пострадал. На месте работали два пожарных расчета.

По данным МЧС КР, возгорание в жилом доме по улице Бакинская произошло 5 мая примерно в 20.40 часов. Огонь был полностью потушен в 23.20 часов.

Сгорело 110 кв.м. жилого дома. Причина пожара выясняется

Также, сообщили в пресс-службе ведомства, по республике зарегистрировано три пожара. В том числе, автомашина в микрорайоне Джал Бишкека.

Кроме того, в селе Кулунду Лейлекского района Баткенской области в пожаре получил ожоги I и II степеней мужчина 1990 г.р. Его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Сгорели старые колеса и 24 м2 мусора. Причина возгорания: нарушение противопожарных норм во время сварочных работ.