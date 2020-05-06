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Мэрия Бишкека поймала парикмахерские на отсутствии масок у клиентов

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- Александр Тузов
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Советник мэра Бишкека по информационной политике Гуля Алмамбетова сообщила VB.KG, что в нескольких салонах красоты обнаружено отсутствие масок у клиентов. Сами салоны не предложили своим клиентам масок, что является грубым нарушением.

Алмамбетова напоминает, что "с 1 мая возобновили деятельность парикмахерские салоны красоты". И вот по приказу комендатуры Бишкека сотрудники муниципальных органов совместно с РУВД, налоговой службы и центра Госсанэпидемнадзора проверили работу парикмахерских кабинетов салонов красоты.

Проверялось наличие санитайзеров, соблюдение чистоты и правил предосторожности при приёме клиентов.

К сожалению, в трёх салонах были нарушения, не все предприниматели придерживаются мер предосторожности. С хозяевами проведены разъяснительные беседы по устранению недочетов.

- Дорогие предприниматели! Пожалуйста! Соблюдайте санитарные нормы, они для вашей же безопасности! – призывает Алмамбетова.


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URL: https://www.vb.kg/387840
Теги:
Госсанэпиднадзор, мэрия, коронавирус
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