Канализация пришла на улицу Менделеева к 150-летию Периодической системы

В старинном бишкекском жилмассиве Токольдош на здешней улице имени великого химика Менделеева мэрия начала прокладку труб центральной канализации между линией железной дороги и улицей 7 Апреля.

Интересно, что призванное защитить горожан от пагубного влияния опасных составных частей отбросов человеческой жизнедеятельности строительство практически совпало со 150-летним юбилеем открытия Менделеевым его Периодической системы элементов.

Как сообщила советник мэра по информационной политике Гуля Аламабетова, протяженность главного участка тамошней канализационной сети составит 550 метров. Здесь к центральной канализации подключат дома, где живут более тысячи горожан.

Подключение проходит по заказу управления капитального строительства (УКС) столичной мэрии по заявке Свердловского акимиата. На объекте работает подрядная компания "АзияСтройГрупп", строители обещают завершить работу уже в начале лета.

Стоимость проекта полтора миллиона сомов, средства предусмотрены в городском бюджете. Работа по обновлению инфраструктуры города проходит по поручению мэра Азиза Суракматова для комфорта горожан и защиты окружающей среды, - сообщает Гуля Алмамбетова.

Экскурс-бюро

Что ж касается юбилеев, то городской канализации в Бишкеке недавно исполнилось 60 лет – от начала массового канализационного строительства.

Первоначально к канализации подключали только многоэтажки в центре столицы и южные микрорайоны.

Постепенно (но очень постепенно!) всеобщая канализация началась по всей столице и даже вышла за ее пределы – к столичной канализации подключили военный госпиталь в пригородном селе Беш-Кунгей.

Однако из-за большой дороговизны шел этот процесс очень медленно, как, впрочем, и сейчас. Так, среднюю школу № 2 по соседству с мэрией подключили к центральной канализации только в 1974 году!