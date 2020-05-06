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Из-за пандемии может осложниться прием иностранцев в вузы РФ

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- Евгений Денисенко
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Приемная кампания в российские вузы для иностранных студентов в условиях коронавируса может затрудниться. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он отметил, что во многие российские вузы прием студентов осуществлялся преимущественно из стран СНГ. Но и в них сейчас в связи с пандемией коронавируса происходят изменения, касающиеся организации работы школ, итоговых аттестаций: "Всё это неизбежно сказывается".

По мнению министра, более точные прогнозы относительно приемной кампании для иностранцев можно будет сделать во второй половине мая. Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в настоящее время уже прорабатываются возможные механизмы организации этой кампании с учетом эпидемиологической ситуации, возможностей поездок преподавателей и абитуриентов, применения онлайн-технологий.

По информации пресс-службы Минобрнауки РФ, сроки вступительных испытаний и приемные кампании в российские вузы в нынешнем году будут сдвинуты. Но начать учебный год в России рассчитывают, как и всегда, 1 сентября.

"В этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Соответственно первая волна зачислений состоится 19 августа, а вторая - 24-го августа. Мы рассчитываем, что 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия", - цитирует пресс-служба слова министра Валерия Фалькова.

Прием документов в высшие учебные учреждения России традиционно стартует не позднее 20 июня. Как и в прошлые годы, приемные комиссии будут принимать заявления и копии документов от иностранных абитуриентов по электронной почте или при помощи обычной почты. Как отмечают в ведомстве, подавляющее большинство иностранцев ежегодно подают документы дистанционно, так что здесь для них ничего не изменится.

Также в вузах РФ прорабатываются возможности введения дистанционных вступительных экзаменов. Однако самым сложным остается пока вопрос приема оригиналов документов абитуриентов для зачисления. Такие документы необходимо физически принести в вуз, что при закрытых границах между странами сделать весьма проблематично.

Вместе с тем, по информации ведомства, введенные в связи с пандемией ограничения не помешали распределению квот на 2020/21 учебный год. И Министерство образования и науки России продолжит выделять квоты на обучение в вузах России иностранцев, в том числе, граждан Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/387845
Теги:
абитуриент, вуз, Россия, коронавирус
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